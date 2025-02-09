На Сахалине введен режим повышенной готовности из-за севшего на мель судна

Вблизи Сахалина на мель сел китайский балкер AN YANG 2 вместимостью более 56 тыс. тонн, из-за этого в регионе введен режим повышенной готовности, сообщает РЕН ТВ .

Зампред правительства Сахалинской области Алексей Римша отметил, что ситуацию будут мониторить в постоянном режиме до момента, пока погода не установится такой, что к судну можно будет подойти с моря.

«Сейчас ни водолазы, ни плавсредства подойти к судну не могут по причине сильного шторма. Ориентировочно такая возможность появится завтра днем (10 февраля — ред.)», — рассказал Римша.

После того, как к судну станет возможным подобраться, будет приниматься решение, каким способом его снять с мели. На данный момент разлива топлива не наблюдается, на борту находятся 20 моряков.

В середине декабря 2024 года из-за сильного шторма в Керченском проливе крушение потерпели 2 танкера. Разлив мазута устраняют до сих пор. На эти цели правительство выделило 1,5 млрд рублей.