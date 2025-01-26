Правительство РФ выделило 1,5 млрд руб на ликвидацию последствий разлива мазута

Правительство РФ выделило 1,5 млрд рублей из федерального бюджета на ликвидацию последствий экологической катастрофы, вызванной разливом нефтепродуктов в Керченском проливе, сообщает пресс-служба кабмина.

Эти средства будут направлены в бюджет Краснодарского края для проведения комплекса мероприятий, направленных на устранение последствий разлива нефтепродуктов, включая работы по очистке и обеззараживанию загрязненного мазутом песка, а также восстановление прибрежных территорий.

Решение о выделении средств было принято в ходе заседания правительственной комиссии, созданной для координации работ по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в Керченском проливе.

Ранее пресс-служба МЧС России сообщала, что на 17 участках побережья Черного моря длиной более 63 км выявлены новые локальные выбросы фракций нефтепродуктов. Все новые выбросы ликвидируются.

Разлив мазута произошел 15 декабря из-за крушения двух танкеров «Волгонефть» в Керченском проливе. Разлившееся топливо прибило к берегам Крыма и Краснодарского края. В Анапе объявлен режим ЧС.