Новые локальные выбросы нефтепродуктов обнаружены на Черноморском побережье

На 17 участках Черноморского побережья длиной более 63 км выявлены локальные выбросы фракций нефтепродуктов, сообщает пресс-служба МЧС РФ.

Все новые выбросы ликвидируются.

Водолазы продолжают работы по обследованию затонувших частей танкеров с помощью телеуправляемых подводных аппаратов. Также они собирают нефтепродукты с морского дна около побережья. Они поднимают на поверхность мешки с мазутом и направляют их на берег для утилизации.

С начала работ было очищено свыше 303 км побережья, собрано около 175 тыс. тонн загрязненного грунта, вывезено на площадки — 134 тыс. тонн.

Также в акватории Черного моря за сутки специалисты обследовали 153 кв. км, всего они осмотрели 5090 кв. км.;

Разлив мазута произошел 15 декабря из-за крушения двух танкеров «Волгонефть» в Керченском проливе. В результате разлившееся топливо прибило к берегам Крыма и Краснодарского края. В Анапе объявлен режим ЧС.

Ранее зампред правительства РФ Виталий Савельев сообщил, что сотрудники «Морспасслужбы» досрочно завершили откачку мазута из основных и балластных танков кормовой части потерпевшего крушение танкера «Волгонефть-239».