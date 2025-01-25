Откачка мазута из танкера «Волгонефть-239» полностью завершена

Зампред правительства России Виталий Савельев заявил, что сотрудники «Морспасслужбы» досрочно завершили работы по откачке мазута из основных и балластных танков кормовой части потерпевшего крушение танкера «Волгонефть-239», сообщается на сайте кабмина.

Он подчеркнул, что в настоящее время началась зачистка танков для последующей разделки и утилизации.

«С 19 по 25 января из танкера в битумовозы было откачано 1488 т мазута, после чего он был перегружен в 20 железнодорожных цистерн», — сказал Савельев.

По его словам, в процессе круглосуточной откачки было задействовано восемь единиц спецтехники. За время проведения работ было вывезено 87 машин, предназначенных для перевозки битума. Остатки мазута, которые не удалось удалить с помощью судового оборудования, были откачены с помощью ручных насосов.

Савельев добавил, что в настоящее время ведется подготовка проекта по утилизации кормовой части судна, которое было признано затонувшим имуществом. В соответствии с распоряжением капитана морского порта Тамань, проект должен быть завершен до 30 января.

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