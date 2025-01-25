Минприроды: черноморские пляжи очистят от мазута к летнему сезону

Глава Минприроды Александр Козлов заявил, что пляжи курортов Черного моря приведут в нормативное состояние к летнему сезону, сообщает РЕН ТВ .

«Это значит, мазута на пляже быть не должно», — подчеркнул он.

Козлов также отметил, что грунт с пляжей должны вывезти на временные площадки хранения примерно в течение месяца.

Сотрудники МЧС и волонтеры будут помогать устранять последствия экологической катастрофы и восстановить пляжи, подготовив их к летнему сезону.

Разлив мазута произошел 15 декабря из-за крушения двух танкеров «Волгонефть» в Керченском проливе. В результате разлившееся топливо прибило к берегам Крыма и Краснодарского края. В Анапе объявлен режим ЧС.

Ранее сообщалось, что устранять последствия разлива мазута помогают волонтеры. Доброволец группы «Чистый Берег» Юрий Володин рассказал РИАМО, какое влияние нефтепродукт может оказать на здоровье людей, которые его собирают.