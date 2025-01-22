Отсроченные проблемы в организме: угрожает ли мазут здоровью волонтеров

«Мы работали на пляжах, которые продувались ветром. В тот период, когда мы занимались уборкой, ветер был постоянным, но стоило ему прекратиться хотя бы на минуту и выглянуть солнцу, как испарения мазута сразу ощущались в воздухе, причем на значительных площадях», — сказал Володин.

По его оценке, проблема в том, что мазуты этого и других классов, а также некоторые виды топлива, являются жирорастворимыми. Они могут проникать в организм человека и депонироваться в определенных органах.

«Как говорили нам медики, при больших дозировках и нарушении режимов защиты это может вызывать отсроченные во времени проблемы, такие как гепатиты и гепатозы, которые могут проявиться у ликвидаторов значительно позже. С первых дней мы использовали защитные костюмы. В основном это было снаряжение, купленное в строительных магазинах: костюмы для работы с лакокрасочными материалами и топливом, специальные перчатки, респираторы и очки», — рассказал доброволец.

Беда была в том, что многие молодые волонтеры бравировали своей смелостью, отметил Володин. По фотографиям и видеозаписям видно, что они часто работали без респираторов, без очков, с обычными, недостаточно прочными перчатками. Все это, конечно, крайне опасно и может иметь серьезные последствия для их здоровья.

«Мы работали продолжительными периодами, и даже у тех, кто был в респираторах, иногда возникали неприятные ощущения: тошнота, слабость. Это важный момент: не все респираторы одинаково защищают. Для работы с парами топлива нужны специальные модели, которые могут эффективно фильтровать такие испарения», — уточнил волонтер.

Он подчеркнул, что все старались минимизировать вред. Рекомендуется пить сорбенты, такие как «Полисорб», употреблять большое количество воды, делать перерывы, дышать свежим воздухом, когда это возможно.

«Например, при сборе грунта в мешки я даже в респираторе старался задерживать дыхание, когда нагибался к мешку, и делал вдох только на удалении. Это был мой способ дополнительной самозащиты. На данный момент, думаю, медикам нужно готовиться к созданию аналитической базы. Необходимо проводить медицинские исследования и работать с волонтерами для выявления возможных долгосрочных последствий их участия в ликвидации загрязнений», — резюмировал Володин.

Разлив мазута произошел 15 декабря из-за крушения двух танкеров «Волгонефть» в Керченском проливе. В результате разлившееся топливо прибило к берегам Крыма и Краснодарского края. В Анапе объявлен режим ЧС.