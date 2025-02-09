Из-за севшего на мель судна на Сахалине ввели режим ЧС муниципального масштаба

В Невельском районе Сахалинской области ввели режим ЧС муниципального характера из-за того, что в устье реки Казачки на мель село китайское грузовое судно, сообщает ГУ МЧС РФ по Сахалинской области .

Специалисты беспрерывно контролируют ситуацию. На данный момент разлива топлива нет. На борту иностранного корабля находятся 20 моряков, но в медицинской помощи они не нуждаются.

«Организован постоянный мониторинг береговой линии. От МЧС России привлекались 16 человек и 7 единиц техники», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Губернатор региона Валерий Лимаренко отметил в своем Telegram-канале, что главная задача — не допустить экологической катастрофы и чтобы иностранный владелец корабля не бросил его. Такой случай в истории Сахалина уже был в 2021 году.

«В 2021 году другое китайское судно село на мель в Холмском районе. Тогда его владельцы отказались решать проблему, переложив все расходы на регион», — отметил Лимаренко.

Ранее сообщалось, что с моря к севшему на мель судну смогут подобраться после завершения шторма. Предварительно, это случится в середине дня 10 февраля.