Из-за севшего на мель судна на Сахалине ввели режим ЧС муниципального масштаба
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В Невельском районе Сахалинской области ввели режим ЧС муниципального характера из-за того, что в устье реки Казачки на мель село китайское грузовое судно, сообщает ГУ МЧС РФ по Сахалинской области.
Специалисты беспрерывно контролируют ситуацию. На данный момент разлива топлива нет. На борту иностранного корабля находятся 20 моряков, но в медицинской помощи они не нуждаются.
«Организован постоянный мониторинг береговой линии. От МЧС России привлекались 16 человек и 7 единиц техники», — сообщили в пресс-службе ведомства.
Губернатор региона Валерий Лимаренко отметил в своем Telegram-канале, что главная задача — не допустить экологической катастрофы и чтобы иностранный владелец корабля не бросил его. Такой случай в истории Сахалина уже был в 2021 году.
«В 2021 году другое китайское судно село на мель в Холмском районе. Тогда его владельцы отказались решать проблему, переложив все расходы на регион», — отметил Лимаренко.
Ранее сообщалось, что с моря к севшему на мель судну смогут подобраться после завершения шторма. Предварительно, это случится в середине дня 10 февраля.