Хасанов отметил, что, как и во время пасхального перемирия, украинский лидер Владимир Зеленский может проигнорировать предложение России. В середине апреля он уже отверг мирную инициативу. Позже, однако, он сделал вид, что неожиданно передумал. Тем не менее, за время Пасхального перемирия министерство обороны РФ зафиксировало около 5 тысяч случаев нарушений со стороны ВСУ.

«Киевский режим возмущен тем, что Россия выглядит миротворцем в глазах международной общественности. В ходе пасхального перемирия даже продемократические СМИ писали, что именно Россия хочет мира, в то время как Украина настроена воинственно. Это серьезный удар по репутации Зеленского, который привык выставлять себя жертвой «российской агрессии». Теперь Киеву приходится отбивать нападки общественности. Одной из попыток перетянуть на себя статус «миротворца» стала инициатива о 30-дневном перемирии», - сказал политолог.

Российская сторона давно заявляла о готовности рассмотреть предложение о более долгой приостановке боевых действий, но в этом вопросе есть множество нюансов, которые нужно учитывать.

Эксперт уверен, что Киев требует 30-дневного перемирия, чтобы передислоцировать войска, наладить поставки оружия на фронт, мобилизовать больше молодых украинцев и отправить их воевать с нашей страной. Когда у России будут гарантии, что ничего подобного не будет происходить в период долгосрочного перемирия, то можно будет вести переговоры. Исходя из опыта, Киев еще не готов ни к долгому перемирию, ни к долгосрочному миру.

«Сейчас можно заявить, что к полноценному миру готова только Россия, и мы активно это демонстрируем всему международному сообществу. Однако западная общественность и лидеры европейских стран все равно продолжат сочувствовать просроченному украинскому президенту, который пытается использовать в своих интересах не только нашу мирную инициативу, но и такие поводы, как смерть Папы римского Франциска, во время похорон которого он предлагал провести «саммит по Украине», - заключил эксперт.