РИАМО - 3 июн. На Ликинском автобусном заводе в Подмосковье создана новая модификация автобуса большого класса ЛиАЗ-5292, первый салон был выпущен с конвейера в пятницу, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Новая модификация была разработана специалистами на базе флагманской модели – автобуса ЛиАЗ-5292. В салоне сохранили все технические и потребительские преимущества данной модели. При этом автобус полностью низкопольный и большого класса. Салон рассчитан на перевозку 110 пассажиров.

Транспорт оборудовали для проезда маломобильных людей. Также просторная накопительная площадка в автобусе позволяет разместить детскую и инвалидную коляски.

Комфортнее в данном транспорте стало и водителям. Для них предусмотрено удобное сиденье и регулируемые по высоте и углу наклона приборная панель и руль, это облегчает управление автобусом.

Транспорт комплектуется современным российским двигателем, в салоне есть система кондиционирования, мультимедийные экраны, USB-розетки и т.д.

«Завод ЛиАЗ — одно из крупнейших предприятий Подмосковья, которое обеспечивает рабочими местами жителей региона. На сегодняшний день на заводе трудится более 2,5 тыс. человек. Несмотря на санкции в отношении России, предприятие продолжает выпуск современной, востребованной техники», - сказала зампред правительства Подмосковья Анна Кротова.

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Обновление подвижного состава

Она добавила, что по поручению губернатора региона Андрея Воробьева рассматривается возможность обновления подвижного состава перевозчиков, даже в условиях временной отмены до конца 2022 года предельного возраста для областных автобусов.

«Сегодня с конвейера завода сошел автобус ЛиАЗ-5292 в новой модификации, в которой применен ряд альтернативных комплектующих. Это позволит обеспечить производственную программу ведущего российского производителя автобусов и продолжить обновление пассажирского парка в регионах страны», — уточнила Кротова.

По ее словам, над новой моделью автобуса трудились инженеры завода в плотном контакте с областным Минтрансом и «Мострансавто». Специалисты министерства и перевозчика дали свои предложения по оснащению и доработке транспорта.

Разработка новой техники

«Несмотря на сложную ситуацию в отрасли в условиях санкций, Ликинский автобусный завод не останавливает разработки новой техники, а также проводит адаптацию существующего модельного ряда, замещая альтернативными комплектующими продукцию тех поставщиков, которые покинули наш рынок, и выстраивая новые цепочки поставок», - сказал директор завода Сергей Зуйков.

Автобус с обновленной компонентной базой на сегодняшний день создан в городской версии, а позже планируется пригородная модификация.

«Имея многолетний опыт эксплуатации, обширную базу знаний и налаженные каналы коммуникации с пассажирами, мы можем предлагать решения для совершенствования автобусов. С ЛиАЗом мы сотрудничаем не первый год: большую часть нашего автопарка составляют их модели», — подчеркнул гендиректор «Мострансавто» Сергей Смирнов.

Он уточнил, что преимуществами работы с отечественным производителем являются надежность и адаптированность компании к реалиям пассажирских перевозок в стране.

Развитие пассажирских перевозок

Также на заводе региональное правительство и руководство «Группы ГАЗ» обсудили стратегию развития пассажирских перевозок в области.

«Сегодня, когда развитие инфраструктуры области происходит невероятно быстро, автобусные пассажирские перевозки не рассматриваются обособлено от этих изменений. Строятся жилые комплексы, открываются новые станции МЦД, появляются новые школы, детские сады, больницы. В связи с этим происходит глобальное перераспределение пассажирских потоков», — считает вице-президент по корпоративным продажам «Группы ГАЗ» Николай Одинцов.

По его словам, областные власти прорабатывают стратегию дальнейшего развития автобусных перевозок в регионе. При этом учитывается специфика новых маршрутов и нюансы производственных решений.

«В свою очередь, мы изучаем потребности нашего партнера, чтобы дать предложение по формированию обновленного автопарка. «Группа ГАЗ» готова обеспечить производство современного, высокотехнологичного транспорта, полностью удовлетворяя потребности наших заказчиков», - добавил Одинцов.

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