Без пленки и взвесей: ГОСТ на питьевую упакованную воду начнет действовать в РФ

Новый ГОСТ на питьевую воду введут в России с 2028 года

Росстандарт утвердил новый ГОСТ на питьевую упакованную воду. Документ вступит в силу с 1 января 2028 года, сообщает ТАСС .

Разработчиком стандарта выступил Союз производителей соков, воды и напитков (Союзнапитки). Действие ГОСТа распространяется на упакованную питьевую воду, включая природную, предназначенную для питья и приготовления пищи. Исключение составляет природная минеральная вода.

Среди технических новшеств — четкие критерии качества. В воде не должно быть видимых невооруженным глазом посторонних включений, пленки и взвесей. При этом допускается незначительный осадок из минеральных солей, который может появляться при хранении.

Отдельное внимание уделено детскому питанию. Для производства воды для детей разрешено использовать только столовую природную минеральную или природную питьевую воду. Также введено ограничение на упаковку: объем тары для детей от 0 до 3 лет не должен превышать 6 литров.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.