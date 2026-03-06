сегодня в 03:36

США разрешили Индии месяц покупать российскую нефть из танкеров в море

Минфин США выдал Индии временное разрешение на закупку российской нефти, которая уже находится в танкерах в открытом море, сообщает ТАСС .

По данным двух американских официальных лиц, лицензия действует 30 дней.

Решение принято, чтобы стабилизировать ситуацию на мировом нефтяном рынке на фоне военной операции США и Израиля против Ирана.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон сначала завершит военную операцию против Ирана, а затем переключит внимание на Кубу.

