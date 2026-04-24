В Магадане у украинки забрали гражданство РФ и вышлют на родину за слова

В Магадане у украинки забрали гражданство из-за слов против России

Женщину из Сумской области в Магадане лишили российского гражданства из-за угрозы госбезопасности и многократных высказываний против РФ в Сети. Об этом РИА Новости рассказали в силовых структурах.

44-летняя женщина стала гражданкой РФ в 2019 году в упрощенном порядке. На протяжении более пяти лет она жила в Магадане.

Украинка много раз высказывалась против РФ в Сети и в обществе колымчан. Также она совершала действия, которые создавали угрозу госбезопасности РФ.

Теперь женщина будет вынуждена вернуться обратно на Украину.

