Путин заявил, что геноцид армян продемонстрировал последствия национализма

В России склоняются головы перед памятью сотен тысяч жертв геноцида армян. Трагедия стала одной из наиболее страшных в XX веке, заявил президент России Владимир Путин, сообщается на сайте Кремля .

Была осуществлена расправа над беззащитными и невиновными людьми. Их убили, ранили, игнали из своих городов и поселков. Инцидент потряс весь мир. Инцидент продемонстрировал вероятные последствия разжигания религиозной вражды, а также ксенофобии и национализма.

Позиция государства по вопросу геноцида армян остается такой же, как и раньше. Еще в мае 1915 года она была указана в совместной декларации России, Франции и Великобритании. Насилие над народом страны осудили. Его назвали преступлением против человечества и цивилизации. Аналогичная позиция высказывалась и в заявлении Госдумы от 14 апреля 1995-го.

«Уверены, что политике массового уничтожения и депортации людей по национальному признаку нет и не может быть оправдания», — заявил Путин.

Он добавил, что странам мира необходимо объединиться для недопущения такого варварства.

Гонения и репрессии того времени были незаживающей раной для большого количества поколений армян. При этом случившееся сплотило людей, проявивших значительную приверженность традициям, а также мудрость и мужество.

«Убежден, что и впредь сыны и дочери Армении будут беречь национальную самобытность, многотысячелетнюю культуру, язык, свободу и духовные ценности», — добавил президент.

Он пожелал дружественному армянскому народу процветания и благополучия.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.