Пытался не отсвечивать: пермский беглец прятался от силовиков в тумбочке

Преступник из Соликамска спрятался от силовиков в тумбочке

Правоохранители в Соликамске Пермского края пришли задерживать 25-летнего осужденного, а тот спрятался от них в тумбочке, сообщает SHOT .

Мужчина заочно был приговорен к 3 годам колонии за причинение тяжкого телесного вреда. Он находился в международном розыске.

Правоохранители решили нагрянуть домой к мужчине. Там находилась его мать. Она заявила, что сына к вартире нет.

Однако силовики не ушли. Они провели обыск и наткнулись на преступника, свернутого калачиком в тумбе. Мужчина забрался туда, чтобы не попасться на глаза полицейским.

