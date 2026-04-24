«Молодая гвардия» Подмосковья подвела итоги 2025 года

В Балашихе прошел экспертный круглый стол «Молодежь и дети Подмосковья» — региональное продолжение федерального форума «Единая Россия — есть результат», на котором партия вместе с Правительством РФ представила итоги выполнения Народной программы за пять лет. Именно здесь Подмосковная Молодая Гвардия Единой России оказалась в центре разговора о том, как за эти годы изменилась работа с молодежью в регионе. За цифрами, которые прозвучали на круглом столе, читается кое-что интересное: история о том, как региональная молодежная организация методично превращается из политического инструмента в самостоятельный социальный механизм, сообщила пресс-служба «Молодой гвардии».

Тон для разговора был задан еще на федеральном форуме. Секретарь Генерального совета партии Владимир Якушев назвал там молодогвардейцев главной опорой «Единой России». «В прошлом году „Молодая Гвардия“ отметила 20-летие. За эти годы молодогвардейцы делом доказали, что готовы участвовать в судьбе страны — в том числе активной волонтерской работой в зоне проведения специальной военной операции, в приграничных и на освобожденных территориях. Это тот самый искренний и деятельный патриотизм», — сказал Якушев. Особо он отметил проект «Наставник Z»: по словам секретаря Генсовета, лучшие наставники для молодежи сегодня — ветераны СВО, которых президент не раз называл подлинной элитой страны. Партия активно вовлекает вернувшихся с фронта бойцов в воспитательную работу: организует встречи с детьми и молодежью, поддерживает развитие сети центров военно-спортивной подготовки.

В Балашихе этот разговор продолжил секретарь регионального отделения «Единой России», председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов. «Сегодня мы видим реальные результаты системной работы по Народной программе, которую ведет „Единая Россия“ вместе с жителями, бизнесом и общественностью. Все наши приоритеты — от строительства школ и больниц до поддержки многодетных семей и патриотического воспитания — выстроены вокруг будущего наших детей. Благодаря Народной программе мы заложили прочный фундамент для роста и развития нового поколения — сильного, ответственного и патриотичного», — сказал Брынцалов. Народная программа в регионе, по его словам, выполнена почти на 100%. Уже сейчас партия приступила к формированию новой — на следующие пять лет. И значимую роль в сборе предложений играет именно молодежь.

Масштаб, который удивляет

Начнем с того, что просто трудно игнорировать при изучении деятельности и структуры подмосковных активистов. 53 местных отделения по всему Подмосковью. 12 тысяч активистов. 13 тысяч волонтерских мероприятий и добрых дел за год — это примерно 35 событий в день, каждый день, без выходных.

Полторы тысячи тонн гуманитарной помощи фронту ежегодно. 350 волонтеров, лично выехавших на Донбасс.

«Молодая Гвардия» давно перестала быть просто молодежным крылом партии в привычном смысле, — говорит руководитель Московского областного регионального отделения МГЕР Диана Алумянц. — Наша задача — дать молодому человеку реальный маршрут. От первого мероприятия — до проекта и должности. Это длинная дистанция, но она работает».

Кадровый конвейер: как это устроено

Главное, что отличает МГЕР МО от большинства молодежных структур — наличие внятной кадровой логики. Здесь есть понятный маршрут: активист в 14 лет вступает в организацию, проходит через местный штаб, учится организовывать мероприятия, берет на себя больше ответственности — и постепенно становится либо общественным лидером на своей территории, либо профессиональным политиком.

Результаты этого маршрута верифицируемы. Более тысячи выпускников МГЕР МО сегодня работают в администрациях и партийных структурах. 400 человек — помощники депутатов. 200 — действующие муниципальные депутаты.

Два проекта делают эту систему особенно наглядной.

«ПолитЗавод» — федеральный образовательный проект, запущенный в 2025 году совместно с «Единой Россией». Четыре специализации: технолог предвыборного штаба, политический спикер, менеджер общественных проектов, специалист по политическому SMM. По всей стране на участие зарегистрировались более 15 тысяч человек. От Подмосковья — более тысячи участников. 14 из них стали федеральными победителями.

Первое очное мероприятие прошло прямо в Московской областной Думе — с участием более 300 человек. «Наша задача — не просто обучить, а дать возможность каждому участнику включиться в реальную работу, стать частью команды», — сказала тогда Алумянц.

«ПолитСтарт» работает иначе — он заточен под конкретную задачу: подготовить человека к избирательной кампании. В наставнической команде — 21 человек: депутаты Государственной и Московской областной думы, политтехнологи, социологи. Формат не аудиторный: наставник едет с подопечным в избирательный округ, показывает, как проходят думские дни, как устроена работа в муниципальном совете.

«За последние пять лет 200 активистов „Молодой Гвардии“ были избраны депутатами различного уровня. В этом году мы рассчитываем преумножить этот результат. В сентябре в Московской области предстоит избрать более 574 депутатов. Представители молодежи должны занять свое место в будущих советах», — говорит Алумянц.

Два проекта — две ступени одной лестницы. Сначала квалификация, потом — практика. И в конце — результат в виде мандата или должности.

Деньги, которые зарабатывают сами

Отдельная история — финансовая. За пять лет МГЕР МО привлекла более 50 миллионов рублей грантовой поддержки для реализации молодежных проектов. 50 проектов воплощены в жизнь на региональном уровне.

Важный нюанс: это не бюджетные средства, распределенные по разнарядке сверху. Это деньги, выигранные в конкурентных грантовых конкурсах — федеральных, региональных, корпоративных. Организация не просто выступает проводником государственных программ — она самостоятельно работает на рынке проектного финансирования. Для молодежной структуры при политической партии это нетривиально.

В 2025 году грантовый конкурс «Патриотизм в действии» к 80-летию Победы поддержал 11 проектов по краеведению и истории Отечества на сумму почти в миллион рублей. Цифра не рекордная — но это 11 реально реализованных инициатив, а не строчка в плане.

Ветераны и живой разговор

Есть направление, которое сложнее всего описать в терминах KPI. С 2024 года в регионе работает проект «Наставник Z»: ветераны СВО, прошедшие специальную профессиональную переподготовку, встречаются со студентами колледжей и вузов. За полтора года — более 500 мероприятий, 70 подготовленных ветеранов-наставников.

Принципиальная деталь — формат. Это не лекция по бумажке перед аудиторией, которая смотрит в телефон. Ветеран приходит не выступать — он приходит разговаривать. Отвечать на вопросы, в том числе неудобные. Рассказывать то, чего нет в официальных сводках. Судя по масштабу охвата — такой разговор оказался нужен.

Параллельно организация ведет системную работу по вовлечению молодежи в городскую среду: молодогвардейцы участвуют в голосованиях по включению объектов в программу формирования комфортной городской среды, помогают жителям ориентироваться в механизмах участия в городских решениях. Это, может быть, наименее заметная, но одна из самых практически значимых функций: не митинговать за перемены, а объяснять людям, как эти перемены инициировать.

Итог, который важно понять правильно

Итоги года МГЕР МО выходят в особый момент: впереди — сентябрьские выборы в Московскую областную думу. Именно сейчас проверяется главное — работает ли система не только как инструмент мобилизации, но и как реальный кадровый механизм.

Судя по тому, что уже есть — 200 действующих депутатов, 50 миллионов привлеченных грантов, полторы тысячи тонн гуманитарной помощи — основания для такой уверенности есть. Подмосковье с его масштабом и разнородностью — честная площадка. И осень покажет, насколько конвейер, который строили несколько лет, способен выдавать результат тогда, когда это важно по-настоящему.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.