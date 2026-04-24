Отчим зарезал пасынка, пришедшего в отпуск с СВО, во Владимирской области

Отчим во время пьяной ссоры зарезал пасынка-участника СВО и ранил женщину

Прокуратура Владимирской области утвердила обвинительное заключение в отношении 62-летнего жителя села Заречное Собинского района. Мужчине вменяют убийство и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия. Трагедия произошла на улице Парковой после семейного застолья, сообщает «Новости Владимир 33» .

Между 62-летним отчимом и 22-летним сыном его жены от предыдущего брака вспыхнул конфликт. Молодой человек проходил службу в зоне специальной военной операции и находился в отпуске. В ходе ссоры отчим, будучи в состоянии алкогольного опьянения, схватил кухонный нож и нанес пасынку множественные удары в грудь и живот.

От полученного проникающего ранения сердца военнослужащий скончался на месте. Кроме того, мужчина ударил ножом в грудь и туловище пытавшуюся защитить пасынка сожительницу, причинив ей тяжкие телесные повреждения. Раненая женщина нашла в себе силы добраться до соседей, которые и вызвали экстренные службы.

Отчим попытался скрыться с места преступления, однако был задержан сотрудниками полиции. Орудие убийства — кухонный нож — обнаружила следственно-оперативная группа неподалеку от места трагедии.

Уголовное дело расследовало управление Следственного комитета по Владимирской области. Обвиняемый полностью признал вину в совершении обоих преступлений. В отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Собинский городской суд. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

