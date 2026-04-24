ЧОПы РФ получат дроны-перехватчики «Варвар» для охраны гражданских объектов

В России появились дроны-перехватчики «Варвар» для защиты объектов от БПЛА

В России разработаны дроны-перехватчики для защиты гражданских объектов от беспилотников. Устройства получили название «Варвар», сообщает Mash .

Первыми «варваров» получат частные охранные предприятия (ЧОПы). В Госдуме в настоящее время уже рассматривается законопроект о расширении полномочий охранных структур по защите критической инфраструктуры от БПЛА.

Вес дрона составляет всего три килограмма. Дальность автозахвата цели — до 250 метров. Беспилотник способен подниматься на высоту до 2000 метров и удаляться на такое же расстояние. Максимальная скорость дрона — 250 километров в час, а время полета не превышает пяти минут.

Управление «Варваром» максимально простое, утверждают разработчики. От оператора требуется только одно действие — выстрелить дроном-перехватчиком. Всю остальную работу берет на себя искусственный интеллект. ИИ-модель самостоятельно обнаружит цель, наведет на нее беспилотник и отправит на перехват в полностью автономном режиме.

Такая система позволяет использовать «Варвар» даже неподготовленному сотруднику охраны. Человеку не нужно обладать навыками пилотирования дронов или управления перехватом. Достаточно нажать на спуск — и умный беспилотник сделает все сам.

Ожидается, что дроны-перехватчики станут частью системы охраны важных гражданских и инфраструктурных объектов. В первую очередь «Варварами» оснастят ЧОПы, которые следят за безопасностью стратегических предприятий, транспортных узлов и других потенциально уязвимых мест.

Законопроект, расширяющий полномочия частных охранных предприятий по борьбе с беспилотниками, сейчас находится на рассмотрении в Госдуме. В случае его принятия ЧОПы получат право использовать такие перехватчики на законных основаниях, а «Варвары» могут поступить в массовую эксплуатацию.

