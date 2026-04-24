Проблемы коренных народов обсудили на Постоянном форуме ООН

Тематический диалог по правам человека состоялся в рамках программы 25-й сессии Постоянного форума ООН по вопросам коренных народов. С докладом выступил руководитель ФАДН России Игорь Баринов, сообщает пресс-служба Федерального агентства по делам национальностей России.

Баринов поблагодарил специального докладчика ООН по вопросам коренных народов за внимание к коллективным позициям российских сообществ. Он подчеркнул, что в последнее время механизмы ООН испытывают давление с целью ограничения доступа к ним участников из России, в том числе институты коренных народов.

«Такие усилия все чаще обосновываются коллективной ответственностью коренных народов за приверженность или даже просто — принадлежность к российскому государству», — заявил Баринов.

Он считает, что нужно затронуть вопрос беспристрастности международного договорного процесса по правам коренных народов. В том числе Баринов уверен в необходимости совершенствования механизмов предварительной верификации проектов исследований ООН. Народы должны принимать участие в некоторых процедурах.

«В этой связи необходимо затронуть такой чувствительный вопрос, как беспристрастность международного договорного процесса по правам коренных народов и доверие к нему его участников», — отметил руководитель ведомства.

Игорь Баринов также обратил внимание на совершенствование механизмов предварительной верификации проектов исследований механизмов ООН, в том числе за счет расширения участия коренных народов в рамках отдельных стандартизированных процедур.

«Их избрание в состав профильных механизмов ООН и экспертиза все больше подчинены субъективным геополитическим интересам. Это также подрывает доверие к работе соответствующих механизмов», — заключил руководитель ФАДН.

