сегодня в 14:57

Оленя с мешком на голове почти сутки спасают под Красноярском

Марала (благородного оленя) с туристическим тентом на голове практически сутки не могут спасти рядом с поселком Манский в Красноярском крае. Об этом сообщает ngs24.ru .

Марал самостоятельно подошел к людям. Его рога обвил туристический тент. Из-за этого олень практически не видит и не может есть.

Попавшего в беду оленя увидели 23 апреля. Один из реабилитационных центров привлек к поимке марала волонтеров. Для освобождения необходимы веревки, фонари и сильные мужчины.

Пока олень плохо видит, ему могут навредить собаки и медведи. Местные жители следят за ситуацией.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.