Трамп: после Ирана США займутся Кубой

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон сначала завершит военную операцию против Ирана, а затем переключит внимание на Кубу. Об этом он заявил во время мероприятия в Белом доме, обращаясь к госсекретарю Марко Рубио, который имеет кубинские корни, сообщает ТАСС .

«То, что происходит с Кубой, — поразительно. Но мы хотим закончить сначала с этим», — заявил Трамп, имея в виду операцию против Ирана.

Американский президент также выразил надежду, что настанет время, когда Рубио и другие смогут поехать на Кубу — но не для того, чтобы остаться там, а с иной миссией.

Кроме того, Трамп позитивно оценил ситуацию в Венесуэле, назвав ее «стабилизированной». Он упомянул, что США получают из этой страны сотни миллионов баррелей нефти, направляя ее на переработку в Хьюстон, и платят за нее значительно больше, чем Венесуэла зарабатывала ранее.

При этом в СМИ уже отмечалось, что администрация США рассматривает возможность военной операции против Кубы, так как полагает, что такие же действия в Венесуэле и Иране дают ожидаемые результаты.

