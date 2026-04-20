Григорий Лепс тяжело болеет и отказывается от крупных концертов
Фото - © РИА Новости
У певца Григория Лепса, предположительно, обнаружили инфекцию дыхательных путей с осложнением на бронхи. Мужчина кашляет, а из-за приема гормональных медикаментов у него перестают функционировать надпочечники, сообщает Mash.
63-летнему Лепсу предстоит проходить долгий курс гормональных инъекций, чтобы восстановить голос. Терапия будет идти до шести месяцев. Певцу периодически делают уколы и капельницы, чтобы артист мог давать концерты.
Выступать по два часа артисту сложно. От масштабных концертов он вынужден частично отказываться. Артист сфокусировался на корпоративах и частных мероприятиях по 40 минут. Перед ними певец делает капельницы и гормональные инъекции, чтобы сохранить голос.
Чтобы восстановить связки, Лепс занимается онлайн-вокалом.
На фоне недуга надпочечники якобы больше не вырабатывают гормоны. На стресс организм певца реагирует довольно тяжело. За состоянием звезды следят врачи. В прошлом Лепсу делали уже три операции на голос.
