Григорий Лепс тяжело болеет и отказывается от крупных концертов

У певца Григория Лепса, предположительно, обнаружили инфекцию дыхательных путей с осложнением на бронхи. Мужчина кашляет, а из-за приема гормональных медикаментов у него перестают функционировать надпочечники, сообщает Mash .

63-летнему Лепсу предстоит проходить долгий курс гормональных инъекций, чтобы восстановить голос. Терапия будет идти до шести месяцев. Певцу периодически делают уколы и капельницы, чтобы артист мог давать концерты.

Выступать по два часа артисту сложно. От масштабных концертов он вынужден частично отказываться. Артист сфокусировался на корпоративах и частных мероприятиях по 40 минут. Перед ними певец делает капельницы и гормональные инъекции, чтобы сохранить голос.

Чтобы восстановить связки, Лепс занимается онлайн-вокалом.

На фоне недуга надпочечники якобы больше не вырабатывают гормоны. На стресс организм певца реагирует довольно тяжело. За состоянием звезды следят врачи. В прошлом Лепсу делали уже три операции на голос.

