РИАМО - 2 июн. Приобрести транспортную карту «Тройка» теперь можно на 32 автовокзалах и автостанциях «Мострансавто» в Подмосковье, сообщает пресс-служба регионального Минтранса.

Билетная система «СберТройка» на базе карты «Тройка» заработала в Московской области с начала 2021 года, благодаря чему оплачивать проезд в общественном транспорте единой транспортной картой можно как в Москве, так и в области. Компания при поддержке партнеров продолжает увеличивать количество точек продаж для повышения удобства и доступности карт для пассажиров.

В транспорте Подмосковья действует система лояльности при оплате поездок картой «Тройка». Чем больше поездок пассажир совершает за 30 дней, тем больше экономит. После каждой 10-й поездки скидка будет увеличиваться на 7%, а с 51-й поездки максимальная скидка составит 35%. На городском маршруте при тарифе в 40,41 руб. после достижения максимальной скидки в 35% стоимость проезда опустится до 26,27 руб.

«С этого года во всех подмосковных автобусах - более 9 тыс. транспортных средств - можно оплатить проезд «Тройкой». С момента запуска «Тройки» в транспорте области картой оплачено свыше 10,2 млн поездок - это порядка 60 тыс. операций в день. Благодаря программе лояльности - «больше ездишь - меньше платишь» - жители области и Москвы сэкономили почти 9 млн рублей на оплате проезда», - сказала зампред правительства региона Анна Кротова.

Заммэра Москвы, руководитель городского Дептранса Максим Ликсутов отметил, что развитие единого транспортного пространства между Москвой и областью проходит по поручению столичного градоначальника Сергея Собянина.

«С прошлого года в Московской области работает «СберТройка», за это время картой «Тройка» воспользовались уже более 10 млн пассажиров. Мы добавили больше точек продажи «Троек» в области - теперь их можно приобрести на 32 вокзалах «Мострансавто». Особенно это удобно тем, кто пользуется только автобусами - больше не нужно специально ехать за картой до метро или станции электрички», - добавил Ликсутов.

Пополнить баланс карты можно онлайн в приложениях «Моя Тройка», «Московский транспорт» и «Метро Москвы», через телефон Android с NFC, а также офлайн – в почти 3 тыс. банкоматах Сбера.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что в регионе сокращают влияние санкций и делают все, чтобы у жителей региона не было проблем с общественным транспортом.

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