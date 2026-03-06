В России могут ограничить наценки на такси во время непогоды и ЧС

Власти обсуждают возможность зафиксировать предельный размер повышающего коэффициента, который агрегаторы такси применяют в периоды резкого роста спроса — из-за непогоды или чрезвычайных ситуаций. Об этом говорится в ответе Минтранса главе комитета Госдумы по труду Ярославу Нилову, сообщают « Известия ».

Поводом для обсуждения стала ситуация, когда в разных российских регионах коэффициент может достигать тройного значения и выше, что резко увеличивает стоимость поездок. Минтранс по поручению депутата направил запрос в ФАС, и антимонопольная служба поддержала необходимость регулирования.

В ФАС отметили, что на рынке доминирует «Яндекс Такси» (включая Uber, «Везет» и др.). Именно его алгоритмы используют повышающие коэффициенты. Хотя они призваны балансировать спрос и предложение, они способны существенно увеличивать финальную цену для пассажиров.

«При таких обстоятельствах целесообразно рассмотреть возможность проработки вопроса регулирования особенностей установления и размера коэффициента», — заявили в ФАС.

Минтранс выразил готовность участвовать в проработке изменений законодательства на площадке профильного думского комитета.

