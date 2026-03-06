Бунт против всех: о чем сигнализируют прогулы школы?

Школьные прогулы у детей нередко оказываются сигналом серьезных внутренних переживаний, а не обычным нежеланием учиться, сообщила РИАМО кризисный и семейный психолог Лилия Гладких.

«Любой прогул ребенка — это маркер, который показывает, что с ним не все в порядке, ему нужна помощь. Бывают ситуации, когда прогул становится актом боли, которая для ребенка непереносима. Когда он прогуливает, чтобы показать всему миру, насколько ему плохо, что ему даже на школу наплевать», — сказала Гладких.

Она добавила, что это случается в ситуациях горевания, при потерях: кто-то умер, родители разводятся, несчастная любовь — ребенок переживает внутреннюю трагедию.

«Вот здесь как раз и появляется та самая нотка депрессии, которая является одним из маркеров того, что ребенку плохо. Депрессия — это состояние, когда действие приостановлено либо по объективным, либо по внутренним причинам, и у человека возникает сильная претензия к себе из-за этого бездействия», — рассказала психолог.

Гладких уточнила, что зачатки таких состояний могут выливаться в разные проявления, в том числе в прогулы. Но чаще прогул — это протест: против родителей, против общества, против школы.

7 марта отмечается неофициальный, «хулиганский» праздник — День прогуливания уроков, приуроченный к началу весны и предшествующий Международному женскому дню. В этот день школьникам предлагают сделать перерыв в учебе, чтобы насладиться первыми теплыми днями, однако праздник не отменяет дисциплинарных правил, а прогул может повлечь административные меры.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.