Заметно по ряду признаков: как выяснить, что ребенок прогуливает школу

Родители могут заметить школьные прогулы еще до официального сообщения из школы — по изменениям в поведении ребенка и его реакции на разговоры об учебе, сообщила РИАМО кризисный и семейный психолог Лилия Гладких.

«Внимательный родитель может это заметить по ряду признаков. Во-первых, если есть контакт с ребенком, любой вопрос относительно школы может вызывать у него нежелание говорить, он будет избегать темы, отводить глаза или придумывать что-то — в разговоре он так или иначе проговорится. Во-вторых, есть система контроля в школах: учителя обычно сообщают родителям о пропусках», — сказала Гладких.

Она добавила, что здесь важно не надавить и не запугать, а понять причину: почему это произошло, для чего это было нужно, почему ребенок скрывал прогулы и не попросил помощи.

«Кроме того, любое изменение в поведении ребенка — сигнал. Он стал вести себя странно, не так, как обычно. Например, сужение контактов: раньше встречался с одноклассниками после школы, а теперь все время дома. Перестал рассказывать о школьной жизни, уходит в комнату, не разговаривает», — отметила специалист.

Гладких уточнила, что любая непривычная реакция — повод переключить внимание на свое чадо и посмотреть, что происходит в его внутреннем мире. А потом уже разбираться, почему этот внутренний мир привел к прогулам.

7 марта отмечается неофициальный День прогуливания уроков, он приурочен к началу весны и предшествует Международному женскому дню. В этот день школьникам предлагают сделать перерыв в учебе, чтобы насладиться первыми теплыми днями, однако праздник не отменяет дисциплинарных правил, а прогул может повлечь административные меры.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.