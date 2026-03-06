Девушка пережила загадочное покушение на похоронах матери в Бразилии

27-летняя девушка шла за катафалком в центре города вместе с другими скорбящими, когда перед процессией неожиданно появились двое мотоциклистов. Медленно проезжая мимо, пассажир достал пистолет и выстрелил несколько раз.

Девушка попыталась убежать, но упала и не смогла встать самостоятельно. Нападавшие скрылись. Пострадавшую госпитализировали с огнестрельными ранениями в ягодицу и туловище. Врачи выяснили, что одна из пуль прошла в опасной близости от позвоночника. Также у пациентки есть проблемы с речью.

28 февраля полиция задержала одного из подозреваемых. Мотоцикл, на котором передвигались преступники, был найден в лесу. Мотивы нападения пока не установлены. Задержанный дает противоречивые показания.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.