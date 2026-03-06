Переломный момент: первый прогул школы изменит ребенка навсегда

Первый прогул школы нередко становится моментом, после которого ребенку психологически легче снова нарушать правила, сообщила РИАМО кризисный и семейный психолог Лилия Гладких.

«Один прогул не всегда становится системой и динамикой, но однозначно первый прогул является важным переломным моментом. С одной стороны, ребенок переступает через свой страх перед школой и перед организованным миром. А с другой стороны, после первого раза появляется ощущение: „Вау, я смог, я это сделал, и ничего страшного не произошло“», — рассказала Гладких.

Она отметила, что если последствий не последовало, никаких разборок, то у ребенка появляется желание повторить.

«Ненаказанное действие как будто бы становится и несовершенным действием. И пока никто не знает, как будто бы можно делать это снова и снова», — заключила психолог.

7 марта отмечается неофициальный, «хулиганский» праздник — День прогуливания уроков, приуроченный к началу весны и предшествующий Международному женскому дню. В этот день школьникам предлагают сделать перерыв в учебе, чтобы насладиться первыми теплыми днями, однако праздник не отменяет дисциплинарных правил, а прогул может повлечь административные меры.

