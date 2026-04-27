Кадровый резерв сократился почти в два раза за 5 лет в России

Кадровый резерв в России заметно сокращается. В 2025 году он снизился до 4,4 млн человек — на 9%, или на 415 тысяч меньше, чем год назад, сообщают « Известия » со ссылкой на FinExpertiza.

Речь о категории граждан, которые сейчас не имеют работы, но потенциально могут на нее выйти. В нее входят учащиеся, пенсионеры, женщины в декрете, люди с инвалидностью, а также временно безработные. За последние 5 лет численность этой группы сократилась практически вдвое — с 7 млн до примерно 4 млн человек, а ее доля среди всех работающих упала с 10% до 6%.

В числе ключевых факторов эксперты называют неблагоприятную демографическую ситуацию и высокий спрос на рабочую силу. Как пояснила аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова, из-за малочисленного поколения 1990-х годов на рынок выходит все меньше молодых специалистов.

В целом по стране на одну вакансию приходится 2,6 соискателя, но региональный разброс огромен. Например, в Ингушетии на одно место претендует 282 человека, в Дагестане — 111, в Северной Осетии — 43. А в Амурской области ситуация другая: на одного соискателя приходится около 2,3 вакансии, в Тульской — примерно две.

