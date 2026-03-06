Вирусолог оценила риск вспышки кори в России

Как рассказала кандидат медицинских наук, доцент департамента фундаментальной медицины Школы медицины и наук о жизни Дальневосточного федерального университета Галина Компанец, возможны лишь единичные локальные случаи заболевания среди непривитых.

«Нет, (вспышки в РФ опасаться — ред.) не стоит. Это редкие локальные вспышки среди не привитых», — отметила вирусолог.

Она также напомнила о важности коллективного иммунитета. Для защиты от кори необходимо, чтобы вакцинацию прошли более 95% населения. Если этот порог соблюдается, заболевание может возникнуть только в отдельных группах, где нет прививок — например, среди мигрантов или внутри семей.

