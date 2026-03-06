При атаке ВСУ на Севастополь пострадали 9 человек

Уже 9 человек обратились за медпомощью в результате атаки ВСУ на Севастополь. Среди них есть дети, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

12-летний мальчик получил осколочное ранение в районе улицы Ефремова. Пожилой мужчина оказался травмирован из-за того, что ударной волной были выбиты окна в доме.

На данный момент за медпомощью обратились уже 9 пострадавших. При этом 6 человек, в том числе трое детей, доставлены в стационары с различными резаными ранами. Еще три человека от госпитализации отказались — у них незначительные травмы.

По словам губернатора, из-за атаки сильно пострадал пятиэтажный дом на улице Ефремова.

«Сбитый БПЛА упал рядом с домом, он был начинен поражающими металлическими шариками и взрывчаткой», — отметил Развожаев в своем Telegram-канале.

К ликвидации последствий атаки специалисты приступят с раннего утра.

