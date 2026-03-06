Ребенок и пожилой мужчина получили травмы при атаке ВСУ в Севастополе

У мальчика зафиксировано осколочное ранение в голову. Он получил его в районе улицы Ефремова.

Кроме того, в районе улицы Генерала Жидилова ударной волной выбило окна в многоквартирном доме — из-за этого травмы получил и мужчина.

Губернатор уточнил, что от спасательной службы поступает информация о повреждениях некоторых объектов.

«На Героев Подводников небольшое возгорание на территории колледжа в результате падения осколков от БПЛА. Специалисты уже на месте. В здании общежития колледжа на Ефремова выбиты стекла. В районе Ивана Яцуненко осколок от сбитого БПЛА попал в газовую трубу. В школе № 50 на Генерала Жидилова также выбиты стекла», — рассказал Развожаев в своем Telegram-канале.

Ранее Россия вернула из украинского плена 200 военнослужащих.

