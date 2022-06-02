РИАМО - 2 июн. Московская областная дума приняла сразу в трех чтениях законопроект, вводящий оплату проезда в салоне общественного транспорта только по безналичному расчету, передает корреспондент РИАМО.

«Очень своевременный законопроект, который находится в череде тех законов, которые мы принимали для упорядочивания оплаты. <...> Ежедневно более 2 млн пассажиров перевозится в общественном транспорте Московской области», - сказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Оплата наличными у водителя увеличивает время на посадку, более того зачастую водители оформляли билеты прямо во время движения, что является нарушением. За 2021 год на водителей было наложено 7 тыс. штрафов за получение платы в процессе движения, рассказал ранее Брынцалов.

«В целях повышения безопасности дорожного движения, уменьшения количества дорожно-транспортных происшествий проектом закона предлагается установить запрет на реализацию проездных билетов за наличный расчет в салонах транспортных средств на смежных межрегиональных маршрутах регулярных перевозок автомобильным транспортом, если начальный остановочный пункт находится на территории Московской области», - говорится в пояснительной записке к документу.

На сегодняшний день продажи проездных билетов за наличный расчет составляют около 2% от всех поездок. При этом продолжаются мероприятия по расширению пунктов продаж и пополнения транспортных карт. Обеспеченность пунктами продаж составляет порядка 1,4 тыс. - это кассы автостанций и вокзалов АО «Мострансавто», кассы пригородных вокзалов АО «Центральная ППК» и АО «МТППК», ФГУП «Почта России».

Кроме того, пассажиры могут пополнить свои транспортные карты в кассах ГУП «Московский метрополитен», через терминалы оплаты ПАО «Сбербанк» или удаленно (онлайн, мобильные приложения, SMS-сервисы).

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