РИАМО - 3 июн. Традиционный мастер-класс по приготовлению «Большой ухи» снова приходит на площадку фестиваля «Рыбная неделя в Москве». В рамках него сварят 100 л ухи с белыми грибами, сообщили РИАМО в оргкомитете цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

4 июня в 13:00 на площади Революции шеф-повар рыбного ресторана «ERWIN.РекаМореОкеан» Андрей Палесика и ведущие «Радио Дача» Таня Фишер и Илья Муромов проведут кулинарный мастер-класс по приготовлению ароматной ухи из стерляди с белым грибами на бульоне из петуха.

«Большая уха» – устоявшаяся традиция гастрофестиваля, который посвящен рыбе и морепродуктам. Неизменным остается объем – 100 л, а рецепты меняются. В 2018 году наваристый рыбный суп готовили из сардин иваси, которые привезли с Дальнего Востока, в 2019 году «Уха всех морей» помогала познакомиться с гастрономической географией РФ, потому что рыбу для нее доставили из разных регионов страны.

В текущем году для ухи выбрали стерлядь – рыбу, которая с полным правом считается исконно русской и даже заслужила звания «царского кушанья».

«На фестивале «Рыбная неделя в Москве» мы решили приготовить очень наваристую, аппетитную и замечательную на вкус уху, в которой будет и традиционная русская стерлядь, и белые грибы, и золотистый бульон из петуха. По традиции уха на «Рыбной неделе в Москве» – это всегда открытие, знакомство с новыми вкусами, поэтому и было решено взять такой рецепт», – рассказал Палесика.

Он уточнил, что уху с грибами в русской кухне называют «царской», а также выразил надежду, что гости по-новому раскроют вкус традиционного блюда.

Кулинарный мастер-класс по приготовлению ухи – это и зрелищное кулинарное шоу от шеф-повара, и советы, как нужно выбирать рыбу для разных блюд, и секреты приготовления, и развлекательно-познавательная программа, которая объединит «правдивые» истории опытных рыбаков, любопытные факты о рыбе и ее свойствах, а также живое общение всех участников.

В 16:00 на Тверской площади начнется большой праздничный концерт. Со сцены свои хиты гостям фестиваля подарят Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова, Александр Айвазов, группа «Чили», IVAN, Александр Добронравов и другие артисты.

Мероприятия в рамках гастрофестиваля «Рыбная неделя в Москве» будут проходить по 5 июня.

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