В Подмосковье утвердили оргкомитет праймериз «Единой России»

В Московской области сформировали оргкомитет предварительного голосования «Единой России» перед сентябрьскими выборами в Госдуму, Мособлдуму и муниципальные советы, сообщает пресс-служба Мособлдумы.

Председателем оргкомитета стал секретарь подмосковного отделения партии, спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов. В состав вошли 23 представителя региона: участники СВО, общественники, работники образования и медицины, предприниматели, промышленники и журналисты.

«В оргкомитет вошло 23 представителя области – это авторитетные и уважаемые люди от образования, медицины, общественники, предприниматели и промышленники, представители СМИ, герои спецоперации», — сообщил Игорь Брынцалов.

Среди членов оргкомитета — Герой России, руководитель Ассоциации ветеранов СВО Балашихи Иван Клещерев и гендиректор АО «Специализированный застройщик «Проектно-строительный комплекс НПО машиностроения» Константин Байгушев. По словам Брынцалова, предприятие в Реутове участвует в выполнении оборонных задач и реализует социальные программы для сотрудников.

Выдвижение кандидатов пройдет с 11 марта по 30 апреля. Регистрация избирателей на портале «Госуслуги» — с 20 апреля по 29 мая. Голосование состоится с 25 по 31 мая.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что для властей региона очень важна обратная связь.

«Когда я 12 лет назад пришел на встречу к Владимиру Владимировичу, одним из главных его наказов было — слышать, что говорят люди. Здесь мы в авангарде, работаем командой на всех уровнях, проводим встречи с жителями, «выездные администрации». И та информация, те тревоги, те жалобы, которые там получаем, являются очень важным ориентиром. Я знаю, что Игорь Юрьевич (Брынцалов — ред.), весь депутатский корпус, наши федеральные представители, региональные депутаты, муниципальные вовлечены в эту деятельность. Это очень важно. Если мы и дальше будем искать способы коммуникации, то обязательно продолжим обеспечивать перемены», — заявил Воробьев.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.