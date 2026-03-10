Жительницы Подмосковья назвали Владимира Путина идеалом политика

Активисты «Молодой гвардии Единой России» к 8 Марта опросили 943 жительницы Московской области о ценностях, ожиданиях от праздника и политических предпочтениях, сообщает пресс-служба подмосковного отделения МГЕР.

Опрос прошел с 6 по 8 марта в 15 городских округах — от Реутова и Домодедово до Шатуры и Луховиц. Участниц спрашивали о жизненных приоритетах, отношении к 8 Марта и симпатиях к политикам.

Более 81% респонденток назвали главными ценностями семью, любовь и домашний уют. Каждая десятая отметила карьеру и самореализацию. В преддверии праздника 73,7% опрошенных ждут цветов и прихода весны, 19,8% — отдыха. Остальные упомянули конкретные пожелания — от «трех тюльпанов в целлофане» до личных вишлистов.

Среди мужчин-политиков каждая вторая участница выделила тех, кто похож на президента Владимира Путина, отметив ум, опыт и харизму. На вопрос, с представителем какой партии респондентки пошли бы на ужин, 74,6% выбрали «Единую Россию». За кандидата от ЛДПР высказались 10,5%, за коммуниста — 9,3%, за «Справедливую Россию» — 5,6%.

Представитель подмосковного отделения МГЕР Филипп Чернов поблагодарил участниц за ответы и поздравил с Международным женским днем.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.