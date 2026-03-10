Политолог: последствия снятия нефтяных санкций США с РФ могут быть двояким

Для конфликта на Украине последствия частичного смягчения санкций против российской нефти со стороны США могут быть двоякими, сообщила РИАМО политолог, член Экспертного клуба «Дигория» Дарья Кривешко.

Ранее стало известно, что администрация президента США Дональда Трампа рассматривает ослабление санкционного давления на российский нефтяной сектор на фоне скачка цен почти до 120 долларов за баррель.

«С одной стороны, увеличение объемов экспорта потенциально усиливает финансовую устойчивость российской экономики. С другой — эффект может оказаться ограниченным, поскольку значительная часть нефти и так продолжает поступать на мировой рынок», — считает Кривешко.

По ее словам, решение Вашингтона — наглядная иллюстрация того, как геополитика подчиняется экономической логике. Формально речь идет лишь о временных мерах: обсуждается использование стратегических резервов и ослабление отдельных ограничений; выдан 30-дневный допуск для приема Индией партий российской нефти, уже находящихся в море. Однако сам факт таких дискуссий показывает: рынок углеводородов остается гораздо более устойчивым, чем санкционные конструкции.

Причина проста. Эскалация конфликта между Израилем и Ираном создала риски для поставок из Персидского залива и для танкерного трафика через Ормузский пролив. Когда возникает угроза дефицита, политические заявления быстро уступают место прагматике. На этом фоне российская нефть вновь оказывается одним из немногих крупных источников дополнительного предложения, способных быстро охладить рынок.

Парадокс ситуации в том, что санкционная политика изначально строилась на расчете сокращения нефтяных доходов России. Но за два года стало очевидно: экспорт не исчез, а переориентировался — прежде всего в Азию, при активном использовании альтернативной логистики. Поэтому даже частичное ослабление ограничений скорее легализует часть уже существующих потоков, чем создаст их с нуля.

«Мир одновременно столкнулся с тремя кризисами: украинским конфликтом, войной Израиля и Ирана и, как следствие, экономической турбулентностью», — отметила политолог.

В такой конфигурации санкции начинают уступать место старому принципу мировой политики: безопасность энергоснабжения почти всегда оказывается приоритетом. И именно это обстоятельство постепенно меняет баланс сил вокруг украинского конфликта. Сам президент США в разговоре с Владимиром Путиным признал: ослабление санкций становится инструментом стабилизации цен, а не наказания, заключила Кривешко.

