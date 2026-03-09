сегодня в 23:19

В США допустили ослабление нефтяных санкций против России

По данным СМИ, на пересмотр ограничительных мер повлияло резкое падение мировых цен на нефть марки Brent.

При этом президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с президентом США Дональдом Трампом. Беседа продлилась около часа.

Ранее Путин заявил, что Россия увеличивает поставки нефти и газа своим надежным партнерам в нескольких регионах мира после обострения конфликта на Ближнем Востоке.

