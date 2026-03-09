Путин: РФ увеличит поставки нефти своим надежным партнерам в ряде регионов мира
Российский президент Владимир Путин заявил, что Россия увеличивает поставки нефти и газа своим надежным партнерам в нескольких регионах мира после обострения конфликта на Ближнем Востоке, сообщает РИА Новости.
В понедельник глава государства провел в Кремле совещание по ситуации на рынках нефти и газа.
«Уже проинформировали меня о том, что мы увеличиваем поставки нашим надежным партнерам, причем сразу в нескольких регионах мира», — сказал Путин.
Он подчеркнул, что Россия будет продолжать экспортировать нефть и газ в страны, которые зарекомендовали себя как надежные контрагенты. Российские энергетические компании всегда отличались стабильностью.
Президент РФ добавил, что за последние недели мировые цены на нефть выросли более чем на 30%. При этом Россия понимает, что цены на сырьевые товары носят временный характер.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.