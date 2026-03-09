Путин и Трамп провели телефонный разговор

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с президентом США Дональдом Трампом. Об этом рассказал помощник по международным делам Юрий Ушаков, сообщает ТАСС .

«Сегодня вечером состоялся телефонный разговор президентов РФ и США», — сказал представитель Кремля.

Беседа продлилась около часа. Это первый контакт лидеров за последние два с лишним месяца. Он также стал первым известным разговором Путина и Трампа с момента начала американо-израильской операции против Ирана.

Акцент в разговоре был сделан на ситуации вокруг Ирана, а также на переговорах по урегулированию конфликта на Украине.

