Суд подтвердил включение ООО «Научный Подход» в РНП
Фото - © ФАС России/Медиасток.рф
Арбитражный суд Москвы признал законным решение Московского областного УФАС о включении ООО «Научный Подход» в реестр недобросовестных поставщиков, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.
Поводом стало обращение ГКУ Московской области «Дирекция единого заказчика министерства здравоохранения Московской области».
Учреждение просило внести компанию в реестр из-за одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта.
Общество не согласилось с решением управления и обратилось в суд.
Арбитражный суд города Москвы отказал ООО «Научный Подход» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России.
В Подмосковье работает Главное контрольное управление, которое следит за финансовой деятельностью центральных и территориальных исполнительных органов власти, государственных органов, учреждений и предприятий, а также других организаций, функционирующих с использованием средств регионального бюджета. Еще Мособлконтроль координирует контрольную деятельность центральных исполнительных органов госвласти Подмосковья, изучает и анализирует деятельность объектов проверок. В предусмотренных законом случаях объектом проверок может стать деятельность должностных лиц и органов местного самоуправления в муниципальных образованиях региона.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.