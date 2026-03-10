Суд подтвердил включение ООО «Научный Подход» в РНП

Поводом стало обращение ГКУ Московской области «Дирекция единого заказчика министерства здравоохранения Московской области».

Учреждение просило внести компанию в реестр из-за одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта.

Общество не согласилось с решением управления и обратилось в суд.

Арбитражный суд города Москвы отказал ООО «Научный Подход» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России.

В Подмосковье работает Главное контрольное управление, которое следит за финансовой деятельностью центральных и территориальных исполнительных органов власти, государственных органов, учреждений и предприятий, а также других организаций, функционирующих с использованием средств регионального бюджета. Еще Мособлконтроль координирует контрольную деятельность центральных исполнительных органов госвласти Подмосковья, изучает и анализирует деятельность объектов проверок. В предусмотренных законом случаях объектом проверок может стать деятельность должностных лиц и органов местного самоуправления в муниципальных образованиях региона.

