Суд подтвердил включение ООО «Асгард» в реестр недобросовестных поставщиков

Девятый арбитражный апелляционный суд признал законным решение о включении ООО «Асгард» в реестр недобросовестных поставщиков, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Поводом стало обращение Государственного казенного учреждения Московской области «Дирекция заказчика капитального строительства». Учреждение заявило об уклонении компании от заключения контракта на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, капитальный ремонт и поставку необходимого оборудования.

Московское областное управление Федеральной антимонопольной службы рассмотрело материалы и признало действия компании нарушающими закон. Ведомство приняло решение о включении сведений об ООО «Асгард» в реестр недобросовестных поставщиков.

Компания оспорила это решение в суде. Девятый арбитражный апелляционный суд отказал в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность позиции антимонопольного органа.

