В этот уик-энд оркестр Nella Musica Orchestra играет музыку из мультфильмов Миядзаки, «Виртуозы Москвы» – сочинения Нино Рота и Пьяццоллы, а команда The Neopolitans готова зарядить вдохновенным инди. Студенты-дизайнеры представят свои работы для анимации и компьютерных игр. В театрах размышляют, почему человек готов умереть за возможность сохранить достоинство. А главный Open Air – Ласточка-Summeet в Лужниках организует 24-часовой музыкально-спортивный марафон. Чем заняться в эти выходные в Москве, читайте в гиде РИАМО.

КОНЦЕРТЫ

StandUp & Action

pixabay

Три секретных комика (StandUp на ТНТ, Comedy Club, Comedy Баттл) + Jazz концерт и DJ-сет – несколько мероприятий в один вечер. Программа стартует с часового сета джазовой музыки, продолжится выступлением профессиональных стендап-комиков и закончится модными миксами. Общая продолжительность мероприятия составит 2-2,5 часа. Сбор гостей начнется за полчаса до начала события. Билеты можно приобрести на сайте And Action Event Hall.

Где: г. Москва, Дербеневская набережная, д. 7, стр. 12

Когда: 3 июня, 20:00

Стоимость: от 2000 рублей

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Камерный оркестр «Виртуозы Москвы»

Оркестр представит программу «Солнечный вечер», состоящую из произведений Нино Рота, Леонарда Бернстайна, Астора Пьяццоллы и Альдемаро Ромеро, которые входят в золотой фонд мировой классики. За дирижерским пультом — Арсентий Ткаченко, дирижер Национального филармонического оркестра России. Концерт пройдет в Большом зале консерватории имени Чайковского. Билеты можно приобрести в кассе консерватории или на сайте-партнере.

Где: г. Москва, ул. Большая Никитская, д. 13/6

Когда: 3 июня, 19:00

Стоимость: от 800 рублей

Nella Musica Orchestra. Концерт «Миры Миядзаки»

В программу мультимедийного концерта «Миры Миядзаки» вошли саундтреки популярных фильмов – «Унесенные призраками», «Мой сосед Тоторо», «Ходячий замок», «Принцесса Мононоке», «Порко Россо» и другие произведения Дзё Хисаиси в исполнении камерного оркестра Nella Musica Orchestra. Концерт пройдет в Московском продюсерском центре. Билеты можно приобрести в кассе или на Яндекс.Афише.

Где: г. Москва, ул. Маршала Малиновского, д. 7

Когда: 4 июня, 19:00

Стоимость: от 1200 рублей

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Выступление The Neopolitans

Молодая группа, делающая вдохновенную и дерзко-меланхоличную музыку в стиле инди-электроники выступит в «Мумий Тролль Music Bar». The Neopolitans разогревала британского фолк-певца David Mumford в Москве, на ее счету несколько десятков концертов в разных городах России. По информации организатора, собранные с продажи билетов средства будут переданы фонду «Доктор Лиза». Билеты можно приобрести здесь.

Где: г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 15

Когда: 5 июня, 19.30

Стоимость: от 500 рублей

Фестиваль

Ласточка-Summeet

На фестивале музыки и активного образа жизни в Лужниках будет представлено 10 видов спортивных активностей и 20 спортивных турниров для взрослых и детей. Также гостям будет предоставлена возможность поиграть в баскетбол, настольный теннис, керлинг, футгольф, заняться йогой и медитацией на свежем воздухе. Это обширный фуд-корт и Fashion & Design Market с арт-объектами и инсталляциями для вдохновляющих кадров.

На сцене фестиваля выступят Markul, Saluki, Mnogoznaal, 104, Anikv. А многочасовой Open Air с популярными диджеями, который стартует в 10:00, продлится весь день и закончится ночной вечеринкой на площадке UFO Dance Arena. Среди участников: DJ Smash, Peredel, Far & High, Good Gum, Fake Mood, Izhevski, Pola, Pozdnyakov, Deomid, Samir Kuliev, Rocca, Agassi.

На фестиваль можно купить три типа билетов – по интересам. Детям до 12 лет вход свободный.

Где: г. Москва, Лужники, д. 24

Когда: 4-5 июня

Стоимость: от 2000 рублей

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Выставка

OPTIMUM. Выставка студентов Школы дизайна НИУ ВШЭ

Экспозиция объединяет проекты студентов нескольких профилей школы: «Анимация и иллюстрация», «Гейм-дизайн и виртуальная реальность», «Современная живопись», «Лаборатория плаката». Студенческие работы выставлены в одном пространстве с проектами преподавателей Школы дизайна. «Лабораторию плаката» представляют талантливые молодые дизайнеры и их наставник Юрий Гулитов, работы которого находятся в коллекциях Третьяковской галереи и музеях за рубежом. Со вселенной компьютерных игр посетителей познакомят преподаватели Федор Балашов и Эли Горен. Купить билет на выставку можно на сайте Всероссийского музея декоративного искусства.

Где: г. Москва, ул. Делегатская, д. 3

Когда: 2 июня – 27 июля

Стоимость: от 250 рублей

Спектакли

«Заповедник»

В театре имени Пушкина будет представлен спектакль по мотивам одноименной повести Сергея Довлатова. Писатель Борис Алиханов в поисках убежища от личного и творческого кризиса и приезжает в музей-заповедник Пушкина «Михайловское» подработать экскурсоводом в надежде, что «солнце русской поэзии» как-то поможет. Здесь герой знакомится с чудаковатыми экскурсоводами, сталкивается с любознательными туристами и эксцентричными местными жителями. В итоге Алиханов и сам почти превращается в причудливого персонажа заповедника. Билеты можно приобрести на сайте театра.

Где: г. Москва, Тверской б-р, д. 23

Когда: 3 июня, 19:00

Стоимость: от 400 рублей

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«Метель»

В театре на Перовской Гульнара Галавинская поставила спектакль по одной из самых загадочных повестей Пушкина. Режиссер попыталась ответить на главный человеческий вопрос: если каждый из нас сам кузнец своего счастья, почему оно не всегда приходит таким, каким видится каждому из нас? Один из самых зрелищных спектаклей театра «Метель» сопровождается песочной анимацией и живой музыкой в исполнении камерного оркестра театра. Билеты можно приобрести на сайте театра и у партнеров.

Где: г. Москва, ул. Перовская, д. 75

Когда: 3 июня, 19:00

Стоимость: от 600 рублей

«Таня»

Премьерный показ спектакля по пьесе Арбузова, написанной в 1939 году. Сюжет жизненный: Таня – жена талантливого инженера Германа Балашова; ради помощи мужу она бросила учебу в медицинском институте, растеряла друзей. Случайно узнает, что муж увлекся другой женщиной, и уходит от него, не объясняя причины. Теряет сына, на работе не все гладко, но героиня находит в себе силы продолжать жить. Пьеса про то, что смысл жизни – оставаться самим собой. Билеты можно купить на сайте театра.

Где: г. Москва, ул. Малая Бронная, д. 4

Когда: 3 июня, 19:00

Стоимость: от 5000 рублей

Куда сводить детей на спектакль: популярные кукольные театры Московского региона>>

«Антигона»

На новой сцене театра Ермоловой сыграют спектакль по трагедии «Антигона» Жана Ануя в постановке Владимира Киммельмана. Полиник, сын царя Эдипа, после смерти отца сражался за власть со своим родным братом и погиб у стен Фив. По приказу нового царя Креона, тело Полиника запрещено хоронить. Их младшая сестра Антигона не согласна с таким решением, но девушка не может и не хочет пойти против человеческих законов и закона Богов.

Билеты можно приобрести на сайте театра.

Где: г. Москва, ул. Тверская, д.5/6, вход со стороны Никитской

Когда: 5 июня, 20.00

Стоимость: от 500 рублей

«Пётр»

Юрий Грымов в театре «Модерн» исследует противоречивую фигуру царя Петра I, чья личность вызывает самые противоположные эмоции. Чем исторически оборачивается для России желание следовать «западным меркам», забывая о своей аутентичности? Это первый спектакль масштабной трилогии «Антихрист и Христос». Билеты – на сайте театра.

Где: г. Москва, Спартаковская площадь, д. 9/1

Когда: 5 июня, 18:00

Стоимость: от 1500 рублей

Подземные выставки и пересъемка «Санта‑Барбары»: чем удивит москвичей Дом культуры «ГЭС‑2»>>

Кинопремьеры

«Волк»

Герой мелодраматического триллера Джейкоб — волк, запертый в человеческом теле. Чтобы влиться в цивилизованное общество, он должен пройти лечение в специализированной клинике. Процесс тяжелый, но все меняется после знакомства с таинственной и эротичной Дикой Кошкой, которая дает ему почувствовать звериную мощь и уверенность в себе.

В ролях: Лили-Роуз Депп, Джордж Маккэй, Пэдди Консидайн, Терри Нотари и другие.

Боевик «Вендетта. Банды Атланты»

Семьянин и бывший морпех Уильям Дункан теряет дочь — девушка стала случайной жертвой разборок уличных банд. Полиция бездействует. Тогда главным оружием морпеха становятся старые навыки и жгучее желание увидеть трупы врагов. Но Дункан попадает в эпицентр войны бандитских группировок.

В ролях: Брюс Уиллис, Томас Джейн, Клайв Стэнли, Тео Росси и другие.

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Викрам

Следователю по особо важным делать поручают разобраться в деле о серийных убийствах. По мере расследования он обнаруживает, что дело совсем не такое, каким казалось на первый взгляд, и приведет к войне между всеми, кого касается.

В ролях: Камал Хаасан, Виджей Сетхупатхи, Сурья Шивакумар, Фахад Фасил и другие.

Притхвирадж

Во второй половине XII века большим царством на севере современной Индии правил король Притхвирадж III. В его жизни была прекрасная возлюбленная – принцесса Санёгита. Но в историю своей страны он вошел как один их последних правителей-индуистов, который успешно противостоял грозному Мохаммаду Гори из Афганистана.

В ролях: Акшай Кумар, Мануши Чхиллар, Санджай Датт и другие.

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