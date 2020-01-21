Точное число секретных бункеров и бомбоубежищ сталинских времен в Москве, пожалуй, не назовет ни один эксперт. Бункеры строились на случай ядерного удара для верхушки советского правительства или же как спецхранилища для секретных документов. К счастью, в наше время некоторые бункеры рассекретили — они стали музеями, а бомбоубежища превратились в отличные бары с неповторимой атмосферой. Обозреватель РИАМО составила гид по бункерам Москвы, куда легально можно попасть либо на экскурсию, либо в бар, либо на концерт.

Бункер-42 на Таганке

Где: Москва, 5-й Котельнический переулок, д. 11

Стоимость экскурсий: от 450 рублей за льготный билет и от 1000 рублей — за взрослый

«Бункер-42», или «Бункер Сталина» на Таганке — пожалуй, самый известный бункер в столице. Начало строительству бункера в 50-м году прошлого века положил Сталин, однако сам он в бункере так и не успел побывать. Бункер на глубине 65 метров вели лучшие специалисты «Метростроя» в условиях строжайшей секретности. Для возведения подземного комплекса использовалась та же техника, что и для строительства метро. Кстати, бункер связан с метрополитеном — станциями «Курская» и «Таганская», через которые можно было покинуть секретное сооружение.

В 1956 году объект был передан Минобороны и функционировал как пункт управления Штаба дальней авиации. Бункер общей площадью более 7 тысяч метров был полностью оснащен всем необходимым на случай ядерного удара. Запасы продуктов, топлива, артезианские скважины с питьевой водой, системы регенерации и очистки воздуха могли обеспечить боевое дежурство личного состава на долгое время. Там была оборудована собственная радиостудия, телеграф и геодезическая лаборатория. Однако в полную силу бункер работал только один раз — во время Карибского кризиса 1962 года, когда на объекте собралось командование дальней авиации.

Бункер состоит из четырех блоков, которые соединены между собой переходами. В первом блоке в настоящее время работает открыт Музей холодной войны. По предварительной записи здесь проводятся различные тематические экскурсии, квесты и мастер-классы. В секретном бункере есть даже ресторан, в котором, как отмечается на сайте, можно попробовать любимые блюда руководства СССР.

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Бункер-703 МИД СССР

Фото с официального сайта «Бункера-703» Фото с официального сайта «Бункера-703» Фото с официального сайта «Бункера-703» 1 из 3

Где: 2-й Новокузнецкий переулок, дом 14, строение 1

Стоимость: экскурсии — от 500 рублей за льготный билет, от 1000 рублей — взрослый билет

Бункер в тихих двориках Замоскворечья рассекретили лишь в 2018 году. Сейчас здесь создается Музей современной фортификации — первый в нашей стране. Бункер несколько десятилетий работал как спецархив министерства иностранных дел. Еще недавно здесь хранились важнейшие тайны международного уровня.

Сейчас в бункере проходят регулярные экскурсии, а всем посетителям обещают полное погружение в эпоху «без современных декораций» и разрешают все трогать руками. Здесь можно погулять по настоящей шахте-тоннелю сталинских времен и самостоятельно запустить сирену оповещения о ядерном нападении, рассмотреть макеты защитных сооружений и рассекреченные документы о создании первых советских бункеров глубокого заложения. Экскурсии здесь проводят самые разнообразные — и стандартные, и для «суровых технарей», и в диггерском стиле в полной темноте с фонариками.

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Бункер Сталина в Измайлове

Где: Москва, ул. Советская, д. 80, стр. 1

Стоимость: экскурсии от 250 рублей за льготный билет, от 700 рублей — за взрослый билет

Секретный подземный объект в Измайлове был построен в 30-е годы прошлого века, когда была разработана программа укрепления обороноспособности СССР. Чтобы скрыть его назначение, в СМИ объявили о строительстве в Измайлове центрального стадиона на 120 тысяч зрителей. Проект стадиона был грандиозным — с правительственными ложами и подземными помещениями для приема гостей спартакиад.

В 1939 году, когда строительство подземной части сооружения завершили, строительство стадиона приостановили. По официальной версии, возведению стадиона помешала война. А подземный бункер, защищенный от внешнего воздействия 7-метровой плитой, к началу Великой Отечественной войны стал запасным командным пунктом верховного главнокомандующего Красной Армии.

Музейный комплекс открылся после реставрации в 1996 году, сейчас это общественный филиал Центрального музея Вооруженных Сил. На экскурсии по бункеру рассказывают, что Сталин работал здесь в самый сложный период начала войны — в ноябре-декабре 1941 года. Показывают и замурованный вход в 7-километровый тоннель, который когда-то соединял бункер с Кремлем. Здесь же хранятся подлинные вещи того времени — телефоны, стол со стульями в зале заседаний и трубка, которая, возможно, принадлежала самому Сталину. Кстати, в бункере есть возможность устроить банкет в грузинском стиле.

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Рок-клуб BUNKER47

Фото с официального сайта BUNKER47, Станислав Барышев Фото с официального сайта BUNKER47, Станислав Барышев 1 из 2

Где: Москва, Ленинградский проспект, д. 47, стр. 3

Стоимость: стоимость билетов — от 300 рублей

Говорят, на Ленинградке недалеко от метро «Аэропорт» находится самое большое защитное подвальное сооружение в Москве. Там же можно отыскать андеграундный рок-клуб BUNKER47, который занял помещение бывшего бомбоубежища. Правда, найти малоприметный вход в клуб в здании офисного центра будет не так-то просто. Нашедшие будут вознаграждены с лихвой. Фишка заведения состоит в том, что антураж бомбоубежища сохранен в неизменном виде. Поэтому атмосфера клуба — особая и ни на что не похожая, отмечают многие гости.

В клубе регулярно проходят рок-концерты и фестивали. Веселые группы «Манго-Манго» и «Кукуруза» — завсегдатаи бункера на Ленинградке. Гости клуба и сами музыканты отмечают, что звук на концертах просто отменный.

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Бар «Кот Шредингера»

Где: Москва, ул. Большая Дмитровка, д. 32, стр. 1

Стоимость: средний счет — 1000-2000 рублей

В самом центре Москвы в здании бывшего бомбоубежища пять лет назад открылся необычный бар «Kot Шрёдiнгера». Создатели называют свой бар «самым таинственным в Москве». Игры с гостями начинаются при подходе к заведению. Найти вход не так просто — он находится во внутреннем дворике, причем никакие вывески и опознавательные знаки найти его не помогут. Главный ориентир для входа — массивная металлическая дверь с отворотным механизмом в виде круга. А оказавшись в коридоре бункера с несколькими дверями и картинами, нужно отыскать тайную кнопку, чтобы попасть в самый секретный бар.

Квест на этом не заканчивается: барное меню здесь выглядит как таблица Менделеева, барная стойка — как летающая тарелка. В баре гостям подают светящийся коктейль «Лампочка», коктейль «Граната» с чекой и другие диковинки.

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