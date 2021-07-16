Галерею любимых сказочных образов, среди которых Ежик в тумане, Маленький принц и волшебные эльфы, можно встретить в парках Москвы. Художница-мультипликатор Евгения Хлынина работает на природном материале, закрашивая трещины коры и превращая деревья в настоящие арт-объекты. О том, как лечить деревья акриловой краской и почему необычные работы находят большой отклик у людей, художница рассказала обозревателю РИАМО.

«Чувство дискомфорта при виде любой неокрашенной поверхности»

— Евгения, я читала, что вы — художник-мультипликатор. Расскажите немного об этой профессии, в чем ее особенность?

Евгения Хлынина

— Я училась на мультипликатора в Профессиональном художественном лицее №333 (теперь это Театральный художественно-технический колледж №60 — ред.), но сейчас не работаю в этой профессии. Я всегда смотрела мультики не так, как другие дети, — они были для меня чем-то большим, чем просто развлечение. Мне хотелось узнать, как они сделаны, а персонажи были и остаются для меня совершенно живыми.

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— Расскажите, как все начиналось? Как у вас возникла идея писать сказочные сюжеты на деревьях?

— Идея возникла очень давно. Гуляя в лесу или в парке, я всегда обращала внимание на пеньки и ровные участки на стволах деревьев с лопнувшей корой — они называются морозобоины. Эти гладкие вертикальные раны на стволах деревьев возникают, когда от мороза лопается кора. Через них в дерево проникают паразиты и споры грибов, которые наносят дереву вред.

Как и у всякого художника, у меня возникает чувство дискомфорта при виде любой гладкой неокрашенной поверхности, появляется желание ее раскрасить. Вот однажды я и нарисовала на пеньке Ежика из мультфильма «Ежик в тумане». Это было в мае 2014 года, и с тех пор я не могу остановиться.

Разноцветные «пластыри» на стволах

— Правда ли, что ваши работы на деревьях помогают им и спасают от болезней? Какими вы пользуетесь красками, что за состав нужно наносить перед работой на ствол дерева?

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— Я рисую в основном на морозобоинах. Сам рисунок несет скорее декоративную функцию, хотя акриловые краски, которыми я пользуюсь, тоже защищают дерево — они не впитываются в древесину, а застывают пленкой, превращаясь в своеобразный пластырь.

Но очень важен этап подготовки к нанесению рисунка. Сначала необходимо удалить все отмершие и гнилые части дерева, затем обработать ствол защитным составом — это может быть, например, медный купорос — замазать мелкие трещины живицей или другими лечебными пастами, затем покрыть дерево грунтом. И только после всего этого на стволе можно рисовать. Все это делается не за один день. Но если поверхность правильно подготовить, дерево будет защищено от гнили и насекомых и начнет заращивать свою рану.

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— Как вы выбираете сюжеты для деревьев — они возникают спонтанно или, все-таки, вы знаете заранее, что будете писать?

— Я выбираю сюжеты из любимых мультфильмов и сказок, а также придумываю что-то, связанное с лесом и природой, — животных, птиц или лесных эльфов. Морозобоины почти всегда имеют узкую вытянутую форму, поэтому композицию приходится продумывать так, чтобы картина в нее вписывалась.

Живое дерево



— Есть ли разница между работой на компьютере, бумаге, холсте и на природном материале?

Евгения Хлынина

— Конечно, есть. Дерево — живое, оно дышит и движется, растет, хотя мы этого почти не видим. Оно также подвергается воздействию природных явлений, реагирует на солнце, ветер, снег, дождь. Поэтому рисунки на деревьях редко бывают долговечными — свои я периодически обновляю.

— Как вы думаете, почему ваши работы становятся популярными и находят отклик у многих людей?

— Люди часто пишут мне слова благодарности и восхищения. Может, потому что я рисую с удовольствием, а что сделано с удовольствием, то всегда получается хорошо.

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— Есть ли у вас карта ваших работ, чтобы можно было устроить своеобразную экскурсию?

— Да, у меня есть карта, но она неточная. Некоторые рисунки уже исчезли, а новые я не всегда успеваю добавлять. Основная масса моих рисунков находится в Измайловском лесопарке вокруг Красного пруда. Там я рисую с разрешения администрации округа. О появлении новых рисунков я просто пишу в социальных сетях — Instagram и «ВКонтакте».

«Мне не очень нравится идея рисования за деньги»

— Есть ли у вас планы по расширению географии своего творчества? Например, планируете ли вы писать на деревьях не только в Москве, но и, может быть, во время отпуска в другом городе?

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— Нет, таких планов нет. Я даже в Москве почти не рисую в других парках, кроме Измайловского, — просто нет времени куда-то ехать. Да и зачем, если рядом с домом есть такой замечательный лес с кучей «холстов» для творчества. А в других городах, безусловно, есть свои художники, которые могут заняться росписью деревьев, если захотят.

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— Как вы думаете, можно ли монетизировать такое творчество?

— Монетизировать можно, конечно. Например, расписывать деревья на заказ на частных участках, но это значит, что там должны найтись подходящие деревья. Мне не очень нравится идея рисования за деньги, ведь когда тебе платят, ты должен рисовать то, что заказали. А так я рисую то, что хочу. Для меня это важно.