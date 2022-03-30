По климатическим показателям март относится к зимним месяцам. В 2022 году первый месяц весны наглядно показал это – в нем нашлось место для морозов в минус 14 градусов по Москве и в минус 23 градуса по области, которые не характерны даже для января. А конец марта и вовсе ознаменовался в столичном регионе вполне зимним снегом. Ждать ли комфортной погоды в апреле и какие сюрпризы может принести второй весенний месяц, читайте в материале РИАМО.

Холодное вторжение

Старт климатической весны в Центральной России синоптики ожидали еще 27 марта – об этом ранее рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Однако этот старт был сорван антициклоном, который принес с собой холода.

По словам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Михаила Леуса, ждать существенного тепла в начале апреля жителям столичного региона не стоит. Согласно предварительным прогнозам, в эти дни в Москве и области установится погода, характерная, скорее, для первых дней марта.

«Погода будет неустойчивой, с частыми вторжениями циклонов и осадками в смешанной фазе. Возможно, что 1 апреля эти осадки будут сильными: их принесет южный циклон», – рассказал Леус.

Как отметил синоптик, в первые пять дней апреля в ночные часы в Москве и области столбики термометров покажут от нуля до минус пяти градусов, а в дневные часы – от нуля до плюс пяти градусов. Такие показатели окажутся ниже нормы примерно на 2-4 градуса.

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Курс на тепло

По прогнозу портала Gismeteo, во второй месяц весны Московский регион ждет пасмурная погода, чередующаяся с переменной облачностью, наиболее характерной для конца месяца. При этом ясных дней не будет вообще. Как уточнил ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков, это лишь один из вероятных сценариев апрельской погоды.

По предварительным данным, в апреле найдется место снегопадам: они пройдут в первые два дня месяца. 6-7 апреля ожидается снег с дождем, который также пройдет и 9 апреля – в последний «снежный» день сезона. Как утверждают синоптики, дождь в апреле может идти на протяжении семи дней, причем особенно сильным он будет 19 апреля.

Самой холодной будет ночь на 5 апреля, когда столбики термометров в Москве и Подмосковье покажут минус 7 градусов. Самая низкая дневная температура в минус 1 градус ожидается 1-2 апреля. Самая теплая ночь прогнозируется 21 апреля – температура воздуха поднимется до плюс 6 градусов. А самыми теплыми днями предстоящего месяца, по данным Gismeteo, будут 20 и 24 апреля, когда в Москве в дневные часы потеплеет до плюс 12 градусов.

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Последний снег

Как ранее сообщал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, снег в столичном регионе растает в первой декаде апреля, в лесах он сохранится до середины месяца.

«В Подмосковье снег будет еще – по климату он сходит в первой декаде апреля. Полностью сойдет снег только в середине апреля, если говорить о лесах», – уточнил Вильфанд.

Что касается половодья, то, согласно прогнозу синоптика, оно вряд ли будет сильным в Центральной части России нынешней весной. Тем не менее, подтопления прогнозируются в ряде городских округов Подмосковья.

«Вероятность подтопления велика в предместьях таких городов, как Серпухов, Коломна, Кашира, а также в Озерах, Воскресенске, Луховицах и Одинцове. Но резкого стока талого снега не прогнозируется», – отметил научный руководитель Гидрометцентра России.

Синоптик также порекомендовал автомобилистам менять на машинах зимнюю резину на летнюю не раньше 10 апреля.

«В этом году вопрос про смену резины прозвучал уже в феврале. До 10 апреля точно не нужно менять резину, а затем уже прислушиваться к прогнозам метеорологов. Я до 10 апреля менять резину точно не буду», – сказал Вильфанд.

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Прогноз на лето

Согласно предварительному прогнозу Гидрометцентра России, апрель в нынешнем году в центре Европейской территории страны будет на градус теплее нормы. Это, без сомнения, хорошая новость для жителей столичного региона, соскучившихся по теплу. Между тем синоптики уже дали свои первые прогнозы и на лето 2022 года.

По словам Романа Вильфанда, с вероятностью 60% лето на территории России будет жарким, а температурный фон ожидается выше нормы. Впрочем, отмечает синоптик, важно понимать: в атмосфере есть неопределенность, а потому прогноз на долгие сроки не может быть таким же точным, как на ближайшие дни.

«Прогноз температуры и осадков на летний период: с вероятностью 60% температура будет выше нормы, жаркое лето, с вероятностью 25% – около нормы, с вероятностью 15% – ниже нормы», – заключил синоптик.

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