«В светлой одежде зимой не выйти на улицу — потом отстирывать ее приходится с отбеливателем. Вся обувь в белых следах от этих реагентов», — сетуют в социальных сетях жители Москвы и Подмосковья. Какими реагентами сейчас обрабатывают дороги региона и опасны ли они, выяснил обозреватель РИАМО.

От песка до комбинированных реагентов

Во времена СССР столичные дороги обрабатывали смесью из песка и технической соли. Однако песок, на долю которого приходилось около 90% смеси, забивал канализационные водостоки.

С середины 1990-х на дороги Москвы в зимнее время насыпали только техническую соль. Это привело к неприятным последствиям: на придорожных территориях из-за просоленной почвы начали гибнуть растения.

Поиск идеальной «формулы» продолжался до 2011 года — тогда в городе утвердили документ «Технологии зимней уборки». С тех пор дороги Москвы обрабатывают комбинированными реагентами — они не только обладают антигололедным эффектом, но и делают поверхность дороги шершавой. Комбинации из поваренной соли, хлористого кальция и биоразлагаемой соли — формиата натрия — используются человеком в косметической, пищевой и медицинской промышленности.

«Любое вещество, применяемое регулярно, даже обычная вода, может навредить экологии. Однако за последние годы в столице удалось найти баланс между безопасностью дорожного движения и благополучием природы — здесь используют многокомпонентные реагенты, содержащие несколько солей, в том числе органических, разлагающихся под воздействием солнечных лучей на углекислый газ и воду», — рассказывает Анна Климентова, руководитель аппарата Национальной ассоциации зимнего содержания дорог.

По словам эксперта, современные технологии также помогают снизить количество используемых антигололедных средств. Например, электронные дозаторы на машинах, посыпающих дороги реагентами, позволяют распределять от 10 граммов вещества на квадратный метр — примерно столько может вместить в себя чайная ложка.

«Тротуары же посыпают материалом, состоящим на 70% из мраморной крошки. При попадании в почву она улучшает ее воздухообмен, служит пищей для полезных бактерий. По данным государственного экологического мониторинга, уровень засоления почв за 10 лет снизился более чем в три раза — так же, как и «гололедный» травматизм пешеходов», — добавляет Анна Климентова.

Хотя агрессивность реагентов снизилась, эксперт считает, что перекладывать снег с противогололедными материалами на газоны нельзя, поскольку он загрязнен остатками дорожного смета от автотранспорта. Снег нужно собирать и вывозить на специальные комплексы или снегоплавильни.

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Следы на обуви

Зимой на обуви часто можно обнаружить белые разводы. «Это все химикаты», — привыкли думать многие. Обувщик Завен Хачатурян рассказал, что противогололедные средства редко негативно влияют на обувь.

«Если вы в домашних условиях намочите кожаную обувь, а потом поставите сушиться, белые следы тоже выступят. Причина в том, что соль выступает из самой кожи», — отметил мастер.

По словам Хачатуряна, на одном из этапов выделки кожа проходит процесс квасцевания — ее замачивают в специальном растворе, содержащем поваренную соль.

«Чем быстрее нужно сделать обувь, тем больше соли идет в раствор. При соблюдении технологии производства в готовом продукте ее остается совсем маленькое количество, но сейчас работу делают некачественно», — поделился Завен.

Мастер добавил, что реагенты не влияют на клей и не приводят к разрушению ботинок, в отличие от влаги и неправильного ухода.

Завен Хачатурян также дал несколько советов. В зимнее время начинать ухаживать за ботинками нужно сразу по возвращении с улицы.

Обувь следует очистить от грязи — протереть тряпкой, смоченной в теплой воде. После ботинки нужно оставить сохнуть при комнатной температуре, заранее вытащив стельки. Сильно промокшую обувь стоит набить бумагой — это поможет сохранить ее форму. Высохшие ботинки нужно обработать водоотталкивающими средствами.

Если обувь не удалось очистить сразу после возвращения с улицы и разводы выступили на ее поверхности, обувщик рекомендует попробовать отмыть их теплой водой. При сильном налете может помочь ватный диск, смоченный спиртом, или детский шампунь. С замши смахнуть соль поможет резиновая обувная щетка.

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Собаки vs реагенты

Прогулка по снегу, обработанному антигололедным составом, может закончиться плачевно для домашних питомцев.

«Частички соли царапают подушечки лап, из-за чего образуются микротрещины. Следовательно, при следующей прогулке эта соль попадает в трещины и вызывает раздражение, боль», — рассказывает ветеринарный фельдшер ООО «Айболит Красногорск» Татьяна Васильева.

Однако страдают не только лапы животных. Если собака поваляется в снегу, реагенты, попавшие в шерсть, могут вызвать раздражение кожного покрова, аллергическую реакцию. При вылизывании загрязненных поверхностей, по словам Татьяны, у животного может случиться расстройство кишечника.

«Увы, такие случаи в практике бывают. К тому же, не все владельцы придают значение проблемам, которые возникают при воздействии соли на лапки, а просто ждут, когда все симптомы пройдут», — добавляет фельдшер.

По статистке, от реагентов чаще страдают собаки мелких пород, но с крупными псами, такими как, например, ньюфаундленд, неприятные истории тоже случаются.

«У одного из выпускников нашего питомника дело закончилось ампутацией пальца. Сперва был ожог, далее — заражение. Бывают и совсем печальные истории с летальным исходом. Собака может съесть вместе со снегом большое количество токсичных веществ, что может привести к тяжелому отравлению. Такое бывает у очень молодых или пожилых собак с неокрепшим иммунитетом», — пожаловалась Мария Лапина, заводчик и владелец питомника ньюфаундлендов Terra Victoria.

Чтобы защитить своего питомца, нужно следовать несложным правилам: мыть ему лапы после прогулок, собак мелких пород приучать к ношению обуви в зимнее время, гулять там, где не насыпают противогоголедные вещества, использовать специальный воск для лап перед прогулкой.

Если же реагенты привели к травмам или сильному раздражению, необходимо обратиться к специалистам.

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