Спецпредставитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович 21 февраля сообщила, что пандемия COVID-19 может закончиться в 2022 году. По ее словам, есть основания предполагать, что большие всплески заболеваемости прекратятся после того, как «омикрон» обойдет весь земной шар. Однако, отметила Вуйнович, это вовсе не означает, что вирус уйдет из человеческой популяции полностью. Как ситуация с COVID-19 будет развиваться этой весной, выяснял корреспондент РИАМО.

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Весенний подъем

Директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Сомова Роспотребнадзора Михаил Щелканов считает, что заболеваемость COVID-19 в стране уменьшится к началу марта, но весной можно ожидать нового всплеска.

«После того, как спадет зимний пик, будет еще небольшой в марте-апреле, он по-разному выразится в разных климатических зонах. Потом к лету мы будем иметь локальный минимум», — сказал Щелканов.

Впрочем, отмечает эксперт, в сентябре-октябре, когда после летнего отдыха россияне вернутся в свои привычные организованные коллективы, придет время для осеннего роста заболеваемости ОРВИ.

Схожей точки зрения придерживается руководитель Центра компетенций НТИ СПбПУ, руководитель рабочей группы по математическому моделированию и прогнозированию COVID-19 Алексей Боровков. Сейчас математическая модель распространения коронавируса построена для Москвы до конца лета. По данным Боровкова, пятая волна коронавируса, которая сегодня наблюдается в России, вряд ли будет последней, но в начале весны заболеваемость все же пойдет на спад.

«До лета коронавирус точно не уйдет, он будет медленно отступать. Мы смотрим на кривые, полученные в процессе решения системы дифференциальных уравнений, и видим, что после февраля эти кривые будут затухать. Спуск будет более пологий, чем подъем. Подъем же был очень крутой. Но, по нашим прогнозам, примерно в середине апреля мы снова можем вернуться к такому же числу заболевших, как сейчас. Фактически мы уже прошли пик и начинаем выздоравливать. Причем мы видим, что выздоровление будет происходить медленнее, чем рост», — отметил Боровков.

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«Стоит соблюдать меры предосторожности»

Сегодня динамика заражений в европейских странах, которые столкнулись с волной «омикрона», весьма неоднозначна. Однако пока нигде не наблюдается спада госпитализаций до нулевых или околонулевых значений. Как говорит в беседе с РИАМО научный сотрудник МГУ имени Ломоносова Александр Пахалов, в некоторых странах — например, в Греции и на Кипре — график заражений сейчас рисует плато с отдельными новыми пиками.

«Для прогнозирования ситуации с развитием пандемии в России наступающей весной нужно учитывать как минимум три параметра: уровень вакцинации, соблюдение санитарных норм и количество социальных контактов», — говорит Пахалов.

По всем этим параметрам ситуация пока отнюдь не идеальная. Эксперт отмечает, что уровень вакцинации в России остается недостаточным, причем хуже всего дело обстоит с ревакцинацией. Санитарные нормы, в том числе социальное дистанцирование и масочный режим, также соблюдаются в стране не лучшим образом: в этом можно убедиться, зайдя в метро или любой супермаркет.

«Здесь в качестве контрпримера часто приводят Данию и другие скандинавские страны, отказавшиеся от обязательного ношения масок, но такое сравнение некорректно: в Дании бустерную дозу вакцины получили более 60% жителей, а в России — менее 10%», — говорит Александр Пахалов.

Наконец, количество социальных контактов в России в ближайшее время может существенно вырасти: так, в Москве до конца февраля вернутся к офлайн-обучению студенты крупных вузов, а в Самарской области возвращаются за парты школьники. Аналогичные решения в перспективе могут привести к новым скачкам заболеваемости в соответствующих регионах. А значит, говорить об окончании пандемии COVID-19 в России будущей весной не приходится.

«Поэтому россиянам стоит продолжать соблюдать разумные меры предосторожности, а органам власти — вводить локальные ограничения, например, в виде перевода на дистанционное обучение отдельных школ и вузов», — подчеркивает эксперт.

Если же предположить, что в будущем появится новый штамм коронавируса с большей заразностью или летальностью, то ситуация станет еще более непредсказуемой, заключает Александр Пахалов.

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Новые штаммы

Между тем, чем быстрее вирус распространяется в популяции и чем больше людей он заражает, тем выше риск появления у него новых мутаций. Как объясняет врач-пульмонолог и терапевт Светлана Божко, в условиях высокой контагиозности (заразности) «омикрона» возможно дальнейшее изменение генома вируса и появление его новых атипичных вариантов.

«Например, даже сейчас на фоне типичного омикрон-штамма ВА.1 появляется небольшой процент более агрессивного ВА.2», — говорит врач.

Спрогнозировать заразность и опасность новых штаммов COVID-19 сложно: возможны разные сценарии развития пандемии. Однако, по мнению Светланы Божко, вероятнее всего, со временем коронавирус постепенно будет ослабевать.

В пользу этой версии говорит тот факт, что «омикрон» по патогенетическим и клиническим особенностям больше похож на типичные варианты ОРВИ. Это отражает общие закономерности инфекционного процесса, когда болезнь со временем становится менее опасной, но легче передающейся.

«Однако сейчас невозможно дать четких прогнозов, поскольку коронавирус отличается непредсказуемостью и может еще не раз удивить человечество», — отмечает собеседница РИАМО.

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Три сценария

Сегодня эксперты сходятся в том, что пандемия COVID-19 в России вряд ли закончится будущей весной. Однако динамика ее развития будет сильно зависеть как от конкретного региона, так и от мер по борьбе с вирусом. По мнению биотехнолога Даниила Пискарева, на данный момент возможны три основных сценария развития ситуации вокруг COVID-19.

«Первый из них — это сохранение нынешней динамики пандемии, с неровным путем пиков и спадов. В этом случае ситуация будет постепенно улучшаться в течение одного или двух лет», — говорит собеседник РИАМО.

При втором сценарии за нынешней волной «омикрона» последует еще больший осенний или зимний пик, за которым пойдут уже меньшие всплески заболеваемости. Такая ситуация наблюдалась во время пандемии гриппа 1918–1919 годов.

«Наконец, весной возможен интенсивный пик заболеваемости, за которым последует «медленное выгорание» пандемии с менее выраженными взлетами и падениями», — рассказывает Даниил Пискарев.

Однако, подчеркивает эксперт, вне зависимости от того, по какому пути пойдет развитие пандемии COVID-19, вирус, по всей видимости, будет сохранять свою значительную активность на протяжении 18-24 месяцев. А в связи с появлением новых штаммов и сезонностью в разных регионах могут наблюдаться локальные вспышки заболеваемости.

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