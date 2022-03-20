РИАМО - 20 мар. СК возбудил уголовное дело после смерти ребенка в Сергиево-Посадском округе, малыш выпал из окна. Проводятся следственные действия, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

Ранее около одного из многоэтажных домов обнаружили тело ребенка 2019 года рождения с травмами, характерными для падения с большой высоты.

Было установлено, что малыш выпал из окна балкона квартиры на 9 этаже. Семья ребенка благополучная и не состоит на учете. Следователи провели осмотр и назначили экспертизу.

Ранее уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова выразила соболезнования семье погибшего малыша и призвала родителей не оставлять детей без внимания.