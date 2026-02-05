Минздрав РФ утвердил минимальные баллы для поступления в медвузы в 2026 г

Минздрав Российской Федерации установил минимальные баллы Единого государственного экзамена (ЕГЭ) для поступления в медицинские университеты в 2026 году, сообщает РИА Новости .

Для поступления в Первый Московский государственный университет имени И. М. Сеченова на направления «Лечебное дело», «Педиатрия» и «Стоматология» требуется набрать 55 баллов по ЕГЭ по русскому языку, биологии и химии.

Для программ «Медицинская биохимия» в Российском национальном исследовательском медицинском университете имени Н. И. Пирогова необходимо получить 50 баллов на экзаменах по русскому языку, биологии, математике и химии. Аналогичный минимум в 50 баллов установлен для направления «Фармация» по тем же предметам.

Минимальные баллы также определены для региональных медицинских вузов, находящихся под контролем Минздрава, таких как Казанский, Дальневосточный и Воронежский государственные медицинские университеты.

Ранее аналогичную информацию опубликовали и другие министерства, включая Минпросвещения и Минобрнауки РФ, для вузов под их управлением.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.