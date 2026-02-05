Лавров высмеял Макрона из-за разговоров о звонке Путину

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в разговоре с RT со скептицизмом прокомментировал заявления президента Франции Эммануэля Макрона о «технической подготовке» к вероятному разговору с главой РФ Владимиром Путиным. Подобные слова не выглядят серьезно.

«Если ты хочешь позвонить и о чем-то поговорить всерьез — так позвони», — отметил глава МИД РФ.

Лавров добавил, что подход Макрона напоминает «жалкую дипломатию». Около двух недель назад, по словам дипломата, президент Франции уже говорил, что позвонит Путину. Лавров сказал, что это несерьезно.

Президент России, по словам главы МИД РФ, всегда возьмет трубку и выслушает предложения. Если они будут серьезными, на них последует реакция.

3 февраля Макрон сказал, что на техническом уровне проводится подготовка к разговору с Путиным. По этому вопросу якобы проводятся переговоры. Также политик консультируется с партнерами по ЕС и украинским президентом Владимиром Зеленским.

